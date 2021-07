Cannes 2021: Nowa moda podbija świat. Gwiazdy przestały się farbować

Wychodzi na to, że przez nasze problemy możemy stać się modni. W internecie krąży plotka, że moda na siwiznę podbija świat. Nie ukrywają się z nią już takie gwiazdy jak: Hellen Mirren, Jodie Foster i Andie MacDowell. Czyżby zamartwianie w końcu miało się nam opłacić?

Andie MacDowell i Helen Mirren na festiwalu w Cannes /Andreas Rentz /Getty Images

Tego nikt się nie spodziewał. Wychodzi na to, że w tym sezonie najmodniejsze będą naturalnie siwe włosy! Po tym jak aktorka Andie MacDowell pojawiła się w Cannes w siwej burzy loków wybuchła dyskusja na cały świat. Ludzie debatują o tym, czy kobiety powinny farbować włosy i maskować oznaki upływających lat.

Trzeb przyznać, że pandemia zmieniła u nas podejście do wyglądu. Większość salonów piękności została zamkniętych ze względu na globalny lockdown i wiele osób przestało farbować swoje włosy. Duża część kobiet przekonała się do swoich naturalnych odcieni, a szczególnie do siwizny.

Ostatnio zapanowała ona na czerwonym dywanie u takich znakomitości jak Hellen Mirren, Jodie Foster i wspomnianej już Andie MacDowell. Według mediów siwe włosy dodają powagi, stateczności i podobno nawet podkreślają inteligencję oraz elegancję!

Zdjęcie Jodie Foster / Toni Anne Barson/FilmMagic / Getty Images

Na portalach społecznościowych ten nowy trend rozniósł się błyskawicznie i stale wzrasta liczba postów, a także zdjęć osób, które są przeciwko ukrywaniu siwych włosów pod farbą. Hasztag #greyhairdontcare obseruje już niecałe pół miliona użytkowników i stale ich przybywa.

Natalia Krzywoń