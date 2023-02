Fedisz zwrócił uwagę, że Berlinale to idealny moment, by przybliżyć miłośnikom kina Jerzego Skolimowskiego jako malarza.

"Kiedy przyjechałem tutaj pierwszy raz w sprawie tej wystawy, żeby zobaczyć miejsce, sprawdzić, czy to się uda, nie znałem języka estońskiego. Teraz zresztą też go nie znam, ale poznałem jedno słowo po estońsku: nuud, które oznacza teraz. Wydało mi się, że to jest idealne miejsce, żeby pokazać Jerzego właśnie tu i teraz. Właśnie wtedy, kiedy jego film bije wszelkie rekordy na świecie, kiedy jest nominowany do Oscara. Udało nam się to zrobić dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza i Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej, którzy są koproducentami tego wydarzenia" - wspomniał.

Jerzy Skolimowski: Malarstwo jak medytacja

Pytany o to, co daje mu malarstwo, Jerzy Skolimowski odpowiedział: "daje mi możliwość totalnej satysfakcji, że udało mi się stworzyć dokładnie to bez niczyjej pomocy, bez ingerencji innych osób, że odpowiadam osobiście za każdy centymetr kwadratowy moich dzieł malarskich". "Malarstwo to jest zupełnie inny rodzaj działalności artystycznej niż kino. Jest właściwie zbliżone do medytacji, do zen. Tymczasem w filmie jestem niemalże skazany na innych. Jestem tam majstrem w fabryce, który przychodzi do roboty o szóstej rano, rozdziela funkcje i pilnuje, aby wszystko było zrobione dokładnie tak jak trzeba" - zaznaczył.