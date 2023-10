"W świetle niezwiązanych ze strajkiem obaw o ewentualne bezpieczeństwo strajkujących, nie odbędą się zaplanowane na piątek trzynastego pikiety w Nowym Jorku i Los Angeles. Bądźcie bezpieczni i widzimy się na pikietach w przyszłym tygodniu" - czytamy w krótkim oświadczeniu związku zawodowego SAG-AFTRA. Taka decyzja podjęta została za sprawą zapowiedzianych przez Hamas propalestyńskich demonstracji, które mają zostać zorganizowane przez zwolenników organizacji na całym świecie.

Strajkujący aktorzy zawieszają protesty

Jak jednak zapewniają burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, oraz gubernatorka Kathy Hochul, nie ma żadnych wiarygodnych ani konkretnych doniesień o zagrożeniach. W podobnym tonie wypowiada się nowojorska policja. "Jesteśmy świadomi obaw, jakie wywołały krążące w Internecie wpisy, dlatego zwiększyliśmy liczbę naszych policjantów na dużych zgromadzeniach i spotkaniach kulturalnych, by zapewnić bezpieczeństwo publiczne". Jak jednak zapewnia, działania te podjęte zostały z "nadmiaru ostrożności", a nie za sprawą konkretnych informacji.



Obawy o piątkowy "dzień gniewu" skomentowała też policja z Los Angeles. "Jesteśmy świadomi nawoływania do działania związanego z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Nie mamy żadnych informacji mówiących o konkretnych zagrożeniach dla miasta. Mimo to na bieżąco oceniamy sytuację pod kątem potencjalnego wpływu powyższego na nasze społeczności. Będziemy kontaktować się z naszymi społecznościami żydowskimi i muzułmańskimi, a także zwiększymy liczbę patroli" - zapewnia LAPD.

