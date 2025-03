Za nami 13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta . To jedyne w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzenie poświęcone sztuce scenariusza filmowego. Podczas festiwalu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w inspirujących panelach z udziałem aktorów, twórców i filmoznawców oraz zobaczyć kultowe filmy podczas specjalnych pokazów.

Agnieszka Holland o filmie "Całkowite zaćmienie"

Na festiwalu Script Fiesta odbył się specjalny pokaz "Całkowitego zaćmienia" w reżyserii Agnieszki Holland i według scenariusza Christophera Hamptona. Film, który ukazał się w 1995 roku opowiada historię burzliwego romansu dwóch wielkich artystów: Paula Verlaine’a (David Thewlis) i Arthura Rimbauda (Leonardo DiCaprio).

"Całkowite zaćmienie" to jedna z pierwszych dużych ról Leonardo DiCaprio, pokazująca skalę jego niezwykłego talentu. Muzykę do filmu stworzył Jan A.P. Kaczmarek - nominowany do BAFTA i Złotych Globów wybitny kompozytor, laureat Oscara za film "Marzyciel".

Dzieło Agnieszki Holland w ostatnich latach jest pokazywane na polskich festiwalach filmowych. Teraz na Script Fieście, wcześniej na OFF Camerze i Kinie na Granicy. Twórczyni w rozmowie z Interią przyznała, że istnieje powód, przez który "Całkowite zaćmienie" nie jest tak szeroko dostępny.

"Film jest mało dostępny, ponieważ gdzieś zaginęły prawa do niego i nie jesteśmy w stanie dociec, kto je ma. Zgłaszają się do mnie dystrybutorzy, ostatnio Samuel Goldwin [Films - przyp. red.], z prośbą żebym pozwoliła uzyskać prawa do tego filmu" - zdradziła reżyserka. "Film jest bardzo dobrze odbierany. Dzisiaj lepiej niż w tym czasie, w którym powstawał. Wtedy publiczność i krytycy nie byli gotowi na taką wizję romantycznych poetów [...]" - dodała.

Agnieszka Holland o filmie "Franz". Na jakim etapie są prace?

Kolejnym filmem Agnieszki Holland będzie "Franz". W kwietniu zeszłego roku w Pradze rozpoczęły się zdjęcia. Reżyserka w rozmowie z Interią zdradziła, że prace na planie się już zakończyły.

"Film jest właściwie skończony. Robimy teraz kopię wzorcową i posyłamy na różne festiwale. Zobaczymy, który zechce nas przyjąć, pokazać premierowo. Planujemy premierę kinową na wrzesień tego roku" - mówiła Holland.

Fabuła skupi się na życiu i twórczości Franza Kafki. Nie będzie to jednak typowe kino biograficzne. Holland oraz Marek Epstein, z którym napisała scenariusz, chcą przedstawić życie Kafki jako mozaikę. Ma ukazać całość jego życia, ale też obraz, jaki pisarz pozostawił po sobie w świadomości zbiorowej. W tytułowej roli zobaczymy niemieckiego aktora Idana Weissa. Jego tłumaczkę Milenę Jesenską zagra Czeszka Jenovéfa Boková.

Zapytaliśmy Holland, dlaczego postanowiła opowiedzieć życie akurat tego artysty.

"Był mi zawsze bardzo bliski. Wydaje mi się, że udało się moją czułość do niego w tym filmie pokazać bardzo adekwatnie. Jestem bardzo zadowolona" - podsumowała.