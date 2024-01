Najwięcej, aż 13, otrzymał "Oppenheimer" Christophera Nolana. 11 szans na statuetkę mają "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. O jedną mniej otrzymał "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese. Listę faworytów zamyka "Barbie" z 8 nominacjami. Niestety, na liście zabrakło polskich twórców. Pięć nominacji otrzymała za to współprodukowana przez nasz kraj "Strefa interesów" Jonathana Glazera.

Nie za wiele polskich akcentów w tym roku, liczyliśmy zapewne na więcej. Brak nominacji dla "Chłopów", nie wszystkich dziwi. Czy Oscary są nam jeszcze dzisiaj potrzebne?



Co na temat ogłoszonych właśnie nominacji sądzą krytycy filmowi? Oddajmy im głos!



Artur Zaborski - krytyk filmowy

W tegorocznych nominacjach cieszy mnie zestaw aktorek nominowanych za główną rolę kobiecą. Co to są za wspaniałe role! Pogłębione, wyraziste, nie walczące o sympatię widza. To wspaniała stawka. Cieszę mnie też zauważanie rewelacyjnej "Anatomii upadku" w aż tylu kategoriach. Nominacje do Oscara oglądałem podczas festiwalu UniFrance w Paryżu. Satysfakcja Francuzów, którzy - przypomnijmy - nie wystawili tego filmu w kategorii międzynarodowej była ogromna. Moja też.

Żałuję, że nie doceniono Łukasza Żala. Uważam, że to, co zrobił w "Strefie interesów", to operatorski majstersztyk. Szkoda, że akademicy tego nie zauważyli. Pominięto też "Chłopów" i "Skąd dokąd", co jest o tyle zaskakujące, że te filmy zjeździły cały świat, były na wszystkich liczących się festiwalach, więc akademicy na pewno o nich słyszeli. Zagłosowali jednak na ukraiński film o wojnie w Ukrainie i na bardziej klasyczne animacje. Ale już choćby w kategorii najlepszy film jest różnorodnie i ciekawie, więc tegoroczne Oscary mogą nas jeszcze zaskoczyć nieoczywistym rozdaniem nagród.

Zdjęcie Artur Zaborski / materiały prasowe

Kuba Armata - krytyk filmowy

Mimo, że jest kilka filmów, które bardzo cenię (jak chociażby "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne’a oraz "Poprzednie życie" Celinę Song) Oscary w tym roku sprowadzały się będą dla mnie w dużej mierze do dwóch słów. Te słowa to jednocześnie tytuł mojej ulubionej produkcji minionego roku - "Biedne istoty". I trzymam kciuki, żeby nowy film greckiego reżysera Giorgosa Lanthimosa zgarnął wszystkie możliwe nagrody. Po pierwsze, dlatego że jest to dzieło wybitne pod każdym względem. Od historii, przez reżyserię, zdjęcia, scenografię po kapitalną, a moim zdaniem niezwykle wymagającą, tak fizycznie jak i emocjonalnie, rolę Emmy Stone. Po drugie, co może nawet ważniejsze, Lanthimos udowodnił, że europejski autor, który chce spróbować swoich sił w studyjnym systemie produkcji wcale nie stoi na straconej pozycji i nie musi kłaniać się przed producentami. Może odważnie mówić własnym głosem, nie chodzić na artystyczne kompromisy i zawsze stawiać na swoim. To ważna lekcja dla wielu aspirujących twórców.



Będę trzymał też kciuki za laureata Złotej Palmy ostatniego canneńskiego festiwalu, wybitną "Anatomię upadku" Justine Triet. Decyzja francuskiej komisji, która kosztem Triet do oscarowego wyścigu wystawiła (skądinąd udany) "Bulion i inne namiętności" w reżyserii Trana Anh Hunga była dla mnie jeszcze bardziej niezrozumiała niż postawienie na "Chłopów" kosztem "Zielonej granicy". Z drugiej strony brak "Anatomii upadku" w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" zwiększa szanse "Strefy interesów" na Oscara. Wyreżyserowana przez Jonathana Glazera i w całości nakręcona w naszym kraju polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja ma aż pięć szans na statuetkę, w tym moim zdaniem jednego pewniaka - za dźwięk.



Starcie tytanów czeka nas w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film animowany", gdzie spotkają się dwie wybitne produkcje, które co ciekawe weszły do polskich kin w tym samym czasie. Mam na myśli "Chłopca i czaplę" Hayao Miyazakiego oraz "Psa i robota" Pablo Bergera. Wybór bardzo trudny, ale ja trzymam kciuki za ten drugi film. Wracając do Lanthimosa, nie miałbym nic przeciwko, żeby tegoroczne Oscary były wyjątkowo jednostronne.

Zdjęcie Kuba Armata / materiały prasowe

Łukasz Adamski - krytyk filmowy

Cieszę się, że Martin Scorsese pokonał Stevena Spielberga i jest jedynym reżyserem w historii z dziesięcioma nominacjami do Oscara. Mam nadzieję, że zdobędzie dwie statuetki (reżyseria i najlepszy film) za "Czas krwawego księżyca", który jest moim zdaniem najwybitniejszym jego filmem od czasu "Chłopców z ferajny", gdy został ograbiony z Oscara przez "Tańczącego z wilkami". Scorsese ma Oscary pocieszenia za niezłą, ale daleką do wybitności "Infiltrację". Statuetki za "Czas..." (trzymam też kciuki za fenomenalne zdjęcia Rodrigo Prieto) będą docenieniem tego co jest najważniejsze w twórczości Scorsesego - brawury, perfekcyjnego warsztatu i wizjonerskiej odwagi, którą ma mimo 80 lat na karku.

Liczę więc naturalnie na Oscara dla Lili Gladstone, która jest pierwszą Rdzenną Amerykanką nominowaną w tej kategorii. Stworzyła wybitnie subtelną rolę i powinna obiektywnie (a nie przez polityczną poprawność premiującą przedstawicieli mniejszości etnicznych) wygrać z faworytką Emmą Stone za "Biedne istoty". W kategorii męskiej mam nadzieję na triumf wybitnego w "Przesileniu zimowym" Paula Giamattiego, który jest zbyt często pomijany w oscarowych rozdaniach.

Czy trzeciego Oscara dostanie Robert de Niro tym razem za drugi plan? Byłoby to piękne ukoronowanie jego w ostatnich latach wyjątkowo nierównej kariery, która jest nieodłączna od kina Scorsesego, ale trzymam też kciuki za wyrywającego się z metalowego kostiumu Iron Mana Roberta Downeya Jr. za "Oppenheimera". W tym filmie Downey Jr. przypomina, że wyrósł w tradycji niezależnego kina swojego ojca i grywał w latach 90-tych w drapieżnych dziełach bez marvelowskiego kostiumu. W kategorii drugoplanowej żeńskiej liczę natomiast na Oscara dla Emilly Blunt za "Oppenheimera", choć podejrzewam, że Akademia może chcieć docenić jakoś niezbyt lubiany i ceniony przeze mnie "Barbie" (choć Ryan Gosling za swoją autoparodystyczną rolę na nominację zasłużył) i przyznać nagrodę Americe Ferrarze.

Szkoda, że polscy "Chłopi" nie tylko nie dostali nominacji w kategorii film międzynarodowy, ale też pominięto go w animacji. Tutaj jednak moje serce jest za genialnym, słodko-gorzkim portretem samotności w Nowym Jorku "Pies i robot". Żaden film od dawna tak mnie nie wzruszył. Poziom "Brzdąca" Chaplina! Na koniec prywata - cieszę się, że na festiwalu Kameralne lato/Freedom Film Festiwal , którego mam zaszczyt być dyrektorem artystycznym pokazaliśmy izraelsko-francuski "Letter to a pig". Trzymam za niego kciuki w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja. Cieszy też wielki sukces Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który dofinansował "Stref interesów" Jonathana Glazera, którego producentką jest Ewa Puszczyńska. 5 nominacji do Oscara to wielki sukces filmu, którego jeszcze nie widziałem, więc nie oceniam jego poziomu artystycznego.

Zdjęcie Łukasz Adamski / materiały prasowe

Dagmara Romanowska - dziennikarka filmowa

Po kilku miesiącach intensywnych działań promocyjnych, zażartej walki o oscarowe nominacje: już wiemy. Już je znamy. Czy będą aż tak wiele osób ekscytować? Z roku na rok, pomimo licznych prób rewitalizacji i dostosowania nagród do oczekiwań współczesnego świata i krajobrazu produkcji kinowej, nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej tracą na znaczeniu. Nie mają już tego powabu, co niegdyś. Spada oglądalność oscarowej gali. Dreszczyk emocji nie jest już tak wielki, co nie znaczy, że nie ma go w ogóle.

Oscary to nadal istotne wyróżnienie, które w jakimś stopniu może wspomóc promocję filmu i jego dotarcie do widza. A o to ostatnie dziś bardzo trudno. W natłoku premier na platformach i w samych kinach tytuły żyją życiem motyla. Etykieta "nominacji" pomaga im przetrwać.

Tegoroczne zaskoczenia, rozczarowania? Pojedynek rozegra się pomiędzy tytułami, które już mocno zaznaczyły swoją pozycję w obiegu nagród. Znowu przyjrzymy się starciu "Barbieheimera" ("Barbie" i "Oppenheimera"). Po raz - który to już? - na czerwonym dywanie stanie Martin Scorsese. Cieszy zauważenie "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa, kina "dziwnego" i zarazem przykładu na to, że europejski twórca może znaleźć swoje miejsce w Hollywood. Brak nominacji dla "Chłopów" - chyba aż tak bardzo nie dziwi. To nie Vincent Van Gogh, znany całemu światu. Niewątpliwie jednak film i tak stał się ambasadorem polskiej kultury za oceanem. To i tak dużo.

Zdjęcie Dagmara Romanowska / materiały prasowe

Magda Miśka-Jackowska - dziennikarka, autorka podcastu o muzyce filmowej "Score and the City"

Kategoria "Best Original Score" (najlepsza muzyka) potrafi być różnorodna. Ale chyba nie są to wybory z rodzaju tych, co mają zadowolić każdego. Cieszy mnie, że doceniono fantastycznie niehollywoodzką muzykę do filmu "Biedne istoty" autorstwa Jerskina Fendrixa. To pomysłowa ścieżka, która z jednej strony jest komentarzem niczym ze starych filmów animowanych, z drugiej przeradza się w wyrafinowaną grę ze słuchaczem. Trzeba odwagi, aby tak iść pod prąd, zwłaszcza kiedy w tym samym rozdaniu Akademia nominuje 92-letniego Johna Williamsa za "Indianę Jonesa" - to wyróżnienie dla klasyka za klasykę, nic innego. W tym momencie Williams jest najstarszym nominowanym (bez względu na kategorię) oraz najczęściej nominowanym do Oscara żyjącym filmowcem świata.

Cieszy również kompozytorka wśród nominowanych - niezwykle doświadczona i od lat obecna w szeroko rozumianej branży muzycznej Laura Karpman ("American Fiction"). Kobietom jest znacząco trudniej w muzyce filmowej. Na uwagę zasługuje też pośmiertna nominacja dla kompozytora i gitarzysty Robbiego Robertsona, lidera The Band, któremu w podziękowaniu za lata przyjaźni i ostatni wspólny film ("Czas krwawego księżyca" - ważny dla muzyka także z osobistych, rodzinnych powodów) Martin Scorsese zadedykował swoje dzieło.

Za nami ciekawe miesiące w muzyce kina, równie ciekawe przed nami, ale warto pamiętać, że w oscarowej rywalizacji liczy się przede wszystkim to, co hollywoodzkie, a szkoda. Bez wątpienia każdy, kto filmów słucha, ma w pamięci ścieżkę, która nominacji nie dostała, a powinna była. Dostałoby się za to Akademii, gdyby wśród nominowanych nie znalazło się miejsce dla Ludwiga Göranssona, kompozytora o polskich korzeniach. Wydaje się, że artysta ma już w kieszeni swoją drugą statuetkę, tym razem ze "Oppenheimera". A może się mylę?

Zdjęcie Magda Miśka-Jackowska / materiały prasowe

Anna Tatarska - dziennikarka filmowa

Niezmiernie cieszę się, że na ostatniej prostej w stawce znalazło się miejsce dla obu najważniejszych europejskich produkcji tego roku, świetnie radzącej sobie podczas rozmaitych rozdań nagród "Anatomii upadku" i wybitnej "Strefy interesów", współprodukowanej przez wspaniałą Ewę Puszczyńską i jej firmę Extreme Emotions. Przypadek "Parasite" pokazał, że filmy międzynarodowe mogą z sukcesami konkurować także w regularnych kategoriach i Triet i Glazer to udowadniają. O obu pisałam tuż po ich premierach z festiwalu w Cannes i od początku czułam, że czeka je wyjątkowa droga.

Pośród tegorocznych nominowanych znalazło się kilka, które, mam wrażenie, parę lat temu nie miałyby prawa się wydarzyć. Na przykład wyróżnienie dla campowego "I'm just Ken" (Ryan Gosling zastanawiał się w nagraniu dla "Vanity Fair", czy za występ na Oscarach płacą - teraz się przekona!) czy w ogóle potraktowanie "Barbie" jako pełnoprawnej produkcji mimo jej różowych barw, choć brak nominacji reżyserskiej dla Grety Gerwig pokazuje, że chyba nie do końca. W oscarowym starciu Barbenheimer szkiełko i oko pokonały serce 13 do 8.

Są na liście nominacje bardzo "amerykańskie" - wyróżnienia aktorskie dla Danielle Brooks, Bradleya Coopera czy Colmana Domingo za role bardzo teatralne, nadekspresyjne, może nawet ocierające się o kicz, dla Blunt, która uwielbiam, ale w "Oppenheimerze" znikała. Ale są też nazwiska, które bałam się, że znikną pod naporem droższych kampanii, a obroniły się jakością: Giamatti i Randolph za cudowne "Przesilenie zimowe" czy Wright i K. Brown za "American Fiction" (które, mam nadzieję, znajdzie polskiego dystrybutora!).



Jakoś nostalgicznie cieszy pierwsza od 30 lat nominacja dla bardzo w ostatnich dekadach wybrednej Jodie Foster (choć osobiście za "Nyad" nie przepadam). Cieszą: nominacje dla cudownego "Psa i robota" Bergera i "Chłopca i czapli" Miyazakiego. I dla Kaouther Ben Hanii za wstrząsające "Cztery siostry". Cieszy Hollywoodzkie wcielenie Giorgosa Lanthimosa, który spuścił powietrze z balonika patosu, kręcąc film przedziwny, wizjonerski i szalenie ekstrawagancki, po czym rozbijając bank, zgarniając 11 nominacji. A do tego skonsolidował pozycję Emmy Stone, która już dawno świadomie wyjęła się z szufladki "America's sweetheart" a teraz - nie boję się tego porównania - idzie w ślady Meryl Streep.



Cieszy, że nie rozdano nawykowo nominacji "za nazwiska" (tylko 1 nominacja, za kostiumy, dla okropnego "Napoleona"). I, że wreszcie #oscarsnotsowhite. Co jeszcze martwi: mało "Poprzedniego życia" w stawce. Gdzie Greta Lee! Strasznie szkoda świetnych polskich dokumentów, na shortliście były aż dwa - "Skąd dokąd" i "Apolonia, Apolonia". Oba w niczym nie ustępują tym, które nominacje dostały. Nie martwi: brak nominacji dla "Chłopów". Byli lepsi.





Zdjęcie Anna Tatarska, fot. Ewa Płonka / ZNAK / materiały prasowe

Marcin Radomski - dziennikarz filmowy, autor kanału KINOrozmowa

Oscary w tym roku są bardzo europejskie. Do nominacji włączono najciekawsze tytuły spoza USA, co świadczy o tym, że Amerykańska Akademia Filmowa przestała nagradzać tylko Hollywood. W poprzednich latach triumfowały obrazy z Ameryki Południowej czy Azji. W tym roku po 5 nominacji zgarnęły francuska "Anatomia upadku" i brytyjsko-polska "Strefa interesów", w tym za najlepszy film i reżyserię. I w obu tych filmach występuje Sandra Hüller.

Imponujące jest też 11 nominacji do Oscarów dla "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa, w tym dwóch nominacji dla Emmy Stone, za produkcję filmu i występ w nim w głównej roli. To reżyser greckiego pochodzenia tworzący w Hollywood. Bez wątpienia najmocniejszą kategorią jest najlepsza reżyseria. Na prowadzeniu jest Christopher Nolan, na kolejnych miejscach plasują się Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos, Justine Triet i Jonathan Glazer. Z nieobecnych mocno kłuje w oczy brak Grety Gerwig. Tu rozegra się zacięta walka o statuetkę.

Mnie najbardziej cieszy, dość niespodziewana, obecność świetnego "'Psa i robota" w kategorii Film animowany.

Zdjęcie Marcin Radomski /materiały prasowe



Mateusz Demski - dziennikarz filmowy

Podstawowe i rzecz jasna stare pytanie brzmi: komu i czy w ogóle Oscary są potrzebne? Zapewne nie są, ale skoro już są, to warto nad ich znaczeniem dla świata kina się zastanowić. Akademia przez lata tworzyła sobie towarzystwo wzajemnej adoracji, ograniczała się do bańki kina komercyjnego, tworzonego za oceanem, czuć było w tym wyższościowy ton wobec reszty świata.

Bańka została przebita, co nieźle widać w tegorocznych nominacjach: pomiędzy nestora amerykańskiego kina (Martina Scorsese) i produkcję streamingowego giganta ("Maestro") wbiła się klinem pochodząca z Francji Justine Triet, autorka nagrodzonej Złotą Palmą w Cannes "Anatomii upadku" i Jonathan Glazer z filmem "Strefa interesów" - nawiasem mówiąc, kręconym w Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau (w tym przypadku brak nominacji dla Łukasza Żala i jego rewolucyjnych zdjęć można uznać za poważne uchybienie tegorocznych nagród).

Do tego wszystkiego członkowie Akademii w kategorii najlepszy film zamiast na "Barbie" postawili na "Biedne istoty" Yórgosa Lánthimosa, co można uznać za symboliczny triumf wyobraźni nad marketingową machiną. Z "Barbenheimera" ostał się na szczęście "Oppenheimer" Christophera Nolana, który ma szansę na trzynaście statuetek.