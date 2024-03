Relacja z oscarowej gali!

00:08 Startujemy! Na scenie Jimmy Kimmel. Poprowadzi oscarową galę już po raz czwarty. Był jej gospodarzem również w 2017, 2018 i 2023 roku.



00:10 "To będzie długa noc" - zapowiada prezenter i przekonuje, że ta sala pełna jest niezwykle utalentowanych ludzi. Chwali pomysł nakręcenia filmu o Barbie, czyli lalce, która "wszystkim dawno się już znudziła". "Margot Robbie i Ryan Gosling, nawet jak nie dostaniecie Oscara, i tak wygraliście. Na loterii genetycznej" - żartuje prezenter.

00:12 "Nie widziałem francuskiego aktora, który jadłby rzygowiny od czasu Gerarda Depardieu" - Kimmel mówi o psie z "Anatomii upadku". Mocny początek!

00:14 "Dwie godziny, 23 minuty" - taki jest średni czas trwania filmu oscarowej dziesiątki" - informuje gospodarz i żartuje z Bradleya Coopera, że kolejny raz przyszedł na galę z mamą.

Oscary 2024: Najpiękniejsze kreacje. Te gwiazdy zachwyciły 1 / 36 Nikki Novak Źródło: Getty Images Autor: Gilbert Flores/Variety

00:15 Prowadzący przywitał Roberta De Niro i Jodie Foster, którzy po ponad czterdziestu lat znów są nominowani w tym samym roku. Wcześniej oboje mieli szanse na statuetkę za występ w "Taksówkarzu". Aktorowi dostało się za umawianie się z o wiele młodszymi kobietami.

00:20 "Zanim będziemy celebrować siebie, może doceńmy ludzi, którzy ciężko pracują za kulisami gali" - mówi Kimmel. Ekipa techniczna Oscarów 2024 na scenie!

00:21 Na scenie Jamie Lee Curtis, Rita Moreno, Lupita Nyong'o, Mary Steenburgen i Regina King. Aktorki przedstawiają nominowane gwiazdy w kategorii: najlepsza drugoplanowa rola żeńska. Czy zgodnie z oczekiwaniami wygra Da'Vine Joy Randolph za występ w "Przesileniu zimowym"? Nie inaczej! To była pierwsza nominacji artystki. "Bóg jest taki dobry" - zaczęła gwiazda. I podziękowała mamie za to, że w nią wierzyła i nalegała, aby spełniała się jako aktorka i piosenkarka. Randolph dziękuję również wszystkim osobom, które napotkała na swojej zawodowej ścieżce, przede wszystkim swoim... PR-owcom "mimo że prosili, żebym tego nie robiła".

00:34 Chris Hemsworth i Anya Taylor-Joy, gwiazdy filmu "Furiosa. Saga Mad Max", wręczą Oscara dla najlepszej animacji krótkometrażowej. Oscara zdobywa film "War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko" Dave'a Mullinsa i Brada Bookera. Twórcy dziękują współtwórcom filmu, a także swoim rodzinom. Specjalne podziękowania otrzymał Peter Jackson: "Ten film nie powstałby, gdyby nie ty".

00:38 Hemsworth i Taylor-Joy nagrodzą również najlepsze animacje. Statuetkę zdobywa produkcja "Chłopiec i czapla" Hayao Miyazakiego, który nie był obecny na gali. To jego drugi Oscar w karierze. Poprzedniego otrzymał 21 lat temu za "Spirited Away: W krainie Bogów".

00:44 Melissa McCarthy i Octavia Spencer nagrodzą najlepszych scenarzystów. Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny otrzymują Justine Triet i Arthur Harari za "Anatomię upadku". "To mi pozwoli lepiej przetrwać kryzys wieku średniego" - zaczęła przemowę Trier i wspomina, że początki pisania scenariusza nie były łatwe: "To były czasy lockdownu, trzeba było zajmować się małym dzieckiem". "Nikt nad nami nie stał. To była całkowita swoboda twórcza" - dodał Harari. Reżyserka podziękowała również gwiazdom swojego filmu.

Zdjęcie Justine Triet wzruszona po odebraniu Oscara / Rich Polk/Variety / Getty Images

00:50 Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany otrzymuje Cord Jefferson za "Amerykańską fikcję". To tyle dla mnie znaczy. Dziękuję Akademii" - pierwszy twórca, który się dzisiaj na to zdobył. Jefferson wspomina, że wiele osób nie chciało pracować przy jego filmie. Tym bardziej jest wdzięczny tym, którzy się na to zdecydowali.

00:54 Na scenie Billie Eilish i Finneas O'Connell. Wykonują nominowaną do Oscara piosenkę "What Was I Made For?" z "Barbie", czyli tegorocznego faworyta w tej kategorii.

01:04 Catherine O'Hara i Michael Keaton, gwiazdy "Soku z żuka", wręczą Oscara za najlepszą charakteryzację i fryzury. Pierwsza statuetka dla "Biednych istot". Statuetki odbierają: Nadia Stacey, Mark Coulier i Josh Weston. Twórcy dziękują swoim współpracowników oraz aktorom, zwłaszcza Willemowi Dafoe.

01:07 O'Hara i Keaton nagrodzą również najlepszych scenografów. Drugie z rzędu zwycięstwo "Biednych istot". Oscary trafią do Jamesa Price'a, Shony Heath i Zsuzsy Mihalek. Oni również dziękują swojej ekipie, rodzinom, a także reżyserowi filmu - Yorgosowi Lanthimosowi i jego gwieździe - Emmie Stone.

01:10 Kimmel nawiązuje do historii Oscarów i nagiego mężczyzny na jednej z gal. Podczas tegorocznej ceremonii ma się w niego wcielić John Cena. Nagi aktor wręczy statuetkę za... najlepsze kostiumy. Kolejny Oscar dla "Biednych istot". Ale seria! Holly Waddington odbiera nagrodę z rąk Ceny. Waddington dziękuje innym nominowanym. "To zaszczy być tutaj dziś z wami - mówi. Kieruje również podziękowania w stronę reżysera, Emmy Stone - za Bellę Baxter i swojej ekipy.

01:18 Czas na kolejną nominowaną do Oscara piosenkę. Tym razem "Wahzhazhe (A Song for My People)" z "Czasu krwawego księżyca".

01:21 Dwayne Johnson i Bad Bunny wręczą Oscary dla najlepszego filmu międzynarodowego. Czy wygra "polski" kandydat, jak czasem mówi się o nakręconej w naszym kraju polsko-brytyjsko-amerykańskiej koprodukcji "Strefa interesów"? Tak jest! Reżyser Jonathan Glazer dziękuje m.in. Muzeum w Aushwitz i PISF. Opowiada również o obecnych konfliktach zbrojnych na całym świecie.

01:25 Na scenie Emily Blunt i Ryan Gosling, czyli gwiazdy "Oppenheimera" i "Barbie", których niebawem zobaczymy razem w filmie "Kaskader". Śmieją się nawzajem z tego, że ich filmy nie mają jeszcze żadnej nagrody. Gwiazdy opowiadają o pracy kaskaderek i kaskaderów na filmowych planach.

01:33 Czas na Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską. Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Tim Robbins, Christoph Waltz i Mahershala Ali przedstawiają kandydatów. Czy zgodnie z oczekiwaniami wygra Robert Downey Jr.? Tak! Jest pierwszy Oscar dla "Oppenheimera" dzisiejszej nocy. "Dziękuję mojemu okropnemu dzieciństwu i Akademii. W tej kolejności. Dziękuje mojej żonie Susan. Znalazła mnie, gdy byłem zagubionym zwierzątkiem i przywróciła mnie do życia" - przekonuje aktor. Downey Jr. dziękuje też jednej z najwspanialszych obsad w historii, czyli gwiazdom "Oppenheimera", a także swojemu agentowi, styliście i prawnikowi.

01:46 Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito, gwiazdy "Bliźniaków", otrzymują owacje na stojąco. Aktorzy śmieją się, że obaj próbowali... zabić Batmana. Dostaje się jednemu z jego odtwórców - Michaelowi Keatonowi. Schwarzenegger i DeVito wręczą Oscary za najlepsze efekty specjalne. Wygrywa "Godzilla Minus One", a statuetki odbierają: Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi i Tatsuji Nojima. Twórcy są wyraźnie stremowani. "Każdy ma szansę" - przekonują i dziękują całej obsadzie i pozostałym twórcom filmu. "Udało się nam" - podsumowują.

01:51 Gwiazdorzy "Bliźniaków" nagrodzą również najlepszych montażystów. Zgodnie z oczekiwaniami wygrywa "Oppenheimer". Statuetkę odbiera Jennifer Lame. "Uwielbiam film 'Bliźniacy' - zaczyna laureatka. Dziękuje producentce Emmie Thomas i reżyserowi Christopherowi Nolanowi, a także swojemu mężowi i dzieciom.

01:54 Czas na kolejną nominowaną piosenkę. Jon Batiste wykonuje utwór "It Never Went Away" z filmu dokumentalnego Netfliksa "Jon Batiste: Amerykańska symfonia".

02:01 America Ferrera i Kate McKinnon, gwiazdy "Barbie", nagrodzą najlepsze dokumenty. Najlepszym dokumentem krótkometrażowym zostaje uznany "Ostatni warsztat". Statuetki odbierają Ben Proudfoot i Kris Bowers. To film o bohaterach w naszych szkołach, o których często nie pamiętamy i o nich zapominamy" - mówią twórcy. Na koniec dziękują swoim rodzinom.

02:06 Najlepszym dokumentem zostaje uznany wstrząsający obraz "20 dni w Mariupolu" Mścisława Czernowa. "To pierwszy Oscar w historii Ukrainy" - mówi reżyser i dodaje, że chciałby nigdy nie nakręcić tego filmu. Oddałby całe uznanie, byleby tylko Rosja nie napadała na Ukrainę. "Kino tworzy wspomnienia, a wspomnienia tworzą historię. Nie zmienię przeszłości, ale my wszyscy możemy dążyć do tego, żeby prawda zawsze zwyciężała" - podsumowuje twórca i dostaje owację od osób zgromadzonych na sali na stojąco.

Zdjęcie Mścisław Czernow z Oscarem za "20 dni w Mariupolu" / Kevin Winter

02:13 Na scenie Zendaya. Gwiazda serii "Diuna" wręczy Oscara za najlepsze zdjęcia. Wygrywa Hoyte van Hoytema, operator "Oppenheimera". To już trzecia statuetka dla tego filmu. Wszystkim aspirującym adeptom sztuki operatorskiej polecam, kręćcie na tej nowince - taśmie celuloidowej" - mówi van Hoytema. I dziękuje swoim współpracownikom oraz rodzinie.

02:16 Issa Rae i Ramy Youssef odczytają Oscara za najlepszy film krótkometrażowy. Wygrywa "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" Wesa Andersona. To jego pierwszy Oscar w karierze. Laureata nie ma jednak na gali.

02:18 Becky G wykonuje kolejną nominowaną do Oscara piosenkę - "The Fire Inside" z filmu "Flamin Hot" z muzyką i słowami Diane Warren.

02:24 John Mulaney wręczy Oscara za najlepszy dźwięk. Wygrywa "Strefa interesów". To druga statuetka dla filmu. Na scenie Tarn Willers i Johnnie Burn. Dźwiękowcy dziękują Akademii za to, że "wysłuchała ich filmu", a także swoim współpracownikom oraz rodzinom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kręcili "Strefę interesów'' w Polsce. "Nie mogliśmy z tego zrobić sensacji" INTERIA.PL

02:30 Nadeszła chwila na którą wszyscy czekali. Ryan Gosling śpiewa ostatnią z nominowanych piosenek - "I'm Just Ken" z "Barbie". Na scenie wspomaga go sam Slash. Gosling śpiewa z Gretą Gerwig, Margot Robbie, Americą Ferrerą, a nawet Emmą Stone. Zdecydowanie najbardziej pamiętny moment muzyczny gali.

Zdjęcie Ryan Gosling śpiewa "I'm Just Ken". Wspomaga go Slash / Kevin Winter / Getty Images

02:38 Ariana Grande i Cynthia Erivo wręczą Oscary za najlepszą muzykę oraz najlepszą piosenkę. Statuetka za najlepszą muzykę trafia w ręce Ludwiga Göranssona za "Oppenheimera". Twórca dziękuje Emmie Thomas, Christopherowi Nolanowi, swojej żonie oraz rodzicom "za te wszystkie gitary zamiast gier wideo". Najlepszą piosenką zostaje uznana zgodnie z oczekiwaniami "What Was I Made For?" z "Barbie". Billie Eilish i Finneas O'Connell odbierają drugie Oscary w karierze. Eilish dziękuje Gerwig. "Jestem wdzięczna za ten film, za tą piosenkę" - mówi. Jej brat dziękuje Margot Robbie i innym producentom filmu.

02:49 Czas na najbardziej wzruszający moment gali, czyli In memoriam. Wspominamy wybitnych twórców, którzy odeszli w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Na scenie Andrea Bocelli z synem Matteo.

02:56 Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Brendan Fraser, Ben Kingsley i Forest Whitaker wręczą Oscara za najlepszą męską rolę pierwszoplanową. Tu chyba również nie może być niespodzianki i statuetka trafi w ręce Cilliana Murphy'ego za tytułową rolę w "Oppenheimerze". Tak właśnie się dzieje! Artysta dziękuje producentom i wszystkim twórcom filmu. "Jestem bardzo dumnym Irlandczykiem. Zrobiliśmy film o człowieku, który stworzył bombę atomową. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim, którzy zaprowadzają pokój na świecie" - przyznaje aktor.



Zdjęcie Cillian Murphy z Oscarem / Kevin Winter / Getty Images

03:03 Statuetkę za najlepszą reżyserię wręczy Steven Spielberg. Tu chyba nie może być niespodzianki i Christopher Nolan otrzyma pierwszą w karierze statuetkę. Twórca "Oppenheimera" rzeczywiście wygrywa. "Tylu ludzi wyniosło mnie na tę scenę. Równie wielu zasługuje na podziękowania za ten film. Dziękuję mojej ekipie, Cillianowi Murphy'emu i Emmie Thomas, producentce wszystkich moich filmów i autorce wszystkich naszych dzieci" - mówi Nolan.



03:09 Sally Field, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Charlize Theron i Jessica Lange nagrodzą najlepszą aktorkę pierwszoplanową. Emma Stone czy Lily Gladstone? Wygrywa ta pierwsza! To jej drugi Oscar w karierze po występie w "La La Land". "Sukienka mi pękła" - zaczyna Stone. "To na pewno stało się podczas 'I'm Just Ken'" - śmieje się. Aktorka dziękuje współnominowanym. Jest wyraźnie wzruszona, ma łzy w oczach. "Tu nie chodzi o mnie, ale o zespół, który stworzył coś ważniejszego niż suma jego części" - opowiada Stone. - "Dziękuję ci Yorgos za dar życia w postaci Belli Baxter, dziękuję, że zaprosiłeś nas do tej ekipy". Na koniec gwiazda dziękuje swojej rodzinie. "Przede wszystkim mojej córce, za trzy dni skończy trzy lata. Nie patrzcie na tył mojej sukni" - kończy gwiazda.

03:18 "Podrzyjcie tę kopertę, żeby znowu nie było zamieszania z najlepszym filmem" - żartuje Kimmel, który zmienił na scenie Stone, nawiązując do skandalu z "La La Land". Następnie prowadzący czyta niepochlebne komentarze pod swoim adresem.

03:20 Najważniejszego Oscara wręczy Al Pacino. Gwiazdor już na wstępie otrzymuje owację na stojąco. Najlepszym filmem musi zostać "Oppenheimer". Pacino też był tego pewien. Film Nolana miał trzynaście nominacji i zdobył siedem Oscarów.

03:21 Na scenie twórcy "Oppenheimera". Producentka Emma Thomas mówi, że: "każdy, kto kręci film, marzy o tej chwili. Marzyłem o tym od dawna, a teraz, gdy tu stoją, mam pustkę w głowie. Ten film wygląda tak, jak wygląda, dzięki Chrisowi. Nasza ekipa była niesamowita, dziękuje jej i obsadzie". "Dziękuję Akademii, wszystkim w Universal Pictures i całej ekipie. Dziękuję mojej żonie, wszyscy wiedzą, że jest moją sekretną bronią. Na koniec dziękuję Chrisowi i Emmie" - dodaje drugi producent Charles Roven.

Laureaci Oscarów 2024:

Najlepszy film: "Oppenheimer" - Christopher Nolan, Emma Thomas, Charles Roven

Najlepsza reżyseria: Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Najlepsza aktorka: Emma Stone - "Biedne istoty"

Najlepszy aktor: Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Da'Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Justine Triet i Arthur Harari - "Anatomia upadku"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Cord Jefferson - "Amerykańska fikcja"

Najlepsze zdjęcia: Hoyte van Hoitema - "Oppenheimer"

Najlepsza muzyka: Ludwig Göransson - "Oppenheimer"

Najlepszy montaż: Jennifer Lame - "Oppenheimer"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Nadia Stacey, Mark Coulier i Josh Weston - "Biedne istoty"

Najlepsze kostiumy: Holly Waddington - "Biedne istoty"

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: James Price, Shona Heath i Zsuzsa Mihalek - "Biedne istoty"

Najlepszy dźwięk: Tarn Willers i Johnnie Burn - "Strefa interesów"

Najlepsza piosenka: "What Was I Made For?" z "Barbie" - Billie Eilish i Finneas O'Connell

Najlepsze efekty specjalne: Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi i Tatsuji Nojima - "Godzilla Minus One"

Najlepszy film zagraniczny: "Strefa interesów" - Jonathan Glazer

Najlepsza animacja: "Chłopiec i czapla" - Hayao Miyazaki

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko" - Dave Mullins i Brad Booker

Najlepszy dokument: "20 dni w Mariupolu" - Mścisław Czernow

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Ostatni warsztat" - Kris Bowers i Ben Proudfoot

Najlepszy film krótkometrażowy: "Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara" - Wes Anderson