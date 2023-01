Oscary 2023: Kto zdobędzie nominacje?

Oscary 2023: Najlepszy film

Nominacja za najlepszą produkcję roku może powędrować do maksymalnie dziesięciu filmów. W tej kategorii z pewnością znajdą się "Fabelmanowie" , "Duchy Inisherin" , "Top Gun: Maverick" i "Wszystko wszędzie naraz" . Mocną pozycję mają także "Tár" i "Elvis" .

Wnioskując z poprzednich lat, nominację w tej kategorii otrzymałyby jeszcze dwa lub trzy filmy. Z puli zagranicznych produkcji najsilniejszą pozycję wydaje się mieć niemieckie "Na zachodzie bez zmian" . Nie można jednak wykluczyć niespodzianki w postaci południowokoreańskiej "Podejrzanej" .

Pozostałe dwa miejsca mogą powędrować do "Avatara: Istoty wody" i "Women Talking". Szansę mają także "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" , "Królowa wojownik" , "W trójkącie" i "Wieloryb" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fabelmanowie" [trailer] materiały prasowe

Oscary 2023: Najlepszy reżyser

Najlepszym prognostykiem w tej kategorii jest piątka wytypowana przez Gildię Reżyserów do jej wyróżnienia za film pełnometrażowy. W tym roku są to Todd Field ("Tár"), Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"), Martin McDonagh ("Duchy Inisherin"), Steven Spielberg ("Fabelmanowie") oraz Daniel Kwan i Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz"). W ostatnich latach czterech na pięciu reżyserów wskazanych przez Gildię kończyło z nominacją do Oscara.

Wydaje się, że z wyżej wymienionych ewentualnie wypaść może Field lub Kosinski. W tym wypadku największe szanse na zajęcie ich miejsca miałby James Cameron ("Avatar: Istota wody"). Akademia od lat ma w zwyczaju nominować jednego reżysera spoza Stanów Zjednoczonych. W tym roku mógłby to być Edward Berger ("Na zachodzie bez zmian") lub Park Chan-wook ("Podejrzana").

Czysto teoretyczne szanse mają także Sarah Polley ("Women Talking") i Ruben Östlund ("W trójkącie").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer] materiały dystrybutora

Oscary 2023: Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Walka o Oscara w tej kategorii rozegra się pomiędzy Cate Blanchett ("Tár") i Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz"). Pozostałe nominacje powędrują najpewniej do Violi Davis ("Królowa wojownik"), Danielle Deadwyler ("Till") i Any de Armas ("Blondynka").

Alternatywą dla jednej z tej trójki są Emma Thompson ("Powodzenia, Leo Grande"), Olivia Colman ("Imperium światła"), Michelle Williams ("Fabelmanowie") i Margot Robbie ("Babilon").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wszystko wszędzie naraz" [trailer] materiały prasowe

Oscary 2023: Najlepszy aktor pierwszoplanowy

W tej kategorii pewni nominacji mogą być Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("Duchy Inisherin"), Brendan Fraser ("Wieloryb") i Bill Nighy ("Living"). Zagadką pozostaje, kim będzie piąty z aktorów walczących o Oscara.

Część komentatorów wskazuje na Paula Mescala ("Aftersun"). Inni widzą tu Toma Cruise’a , którego "Top Gun: Maverick" będzie zapewne triumfował w kategoriach technicznych. Niespodziankę może sprawić Adam Sandler , doceniony wcześniej przez Gildię Aktorów za rolę w "Rzucie życia".

Wideo "Elvis" [trailer 2]

Oscary 2023: Najlepsza aktorka drugoplanowa

W tej kategorii na pewno znajdą się Angela Bassett ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"), Kerry Condon ("Duchy Inisherin") oraz Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz"). Ogromne szanse mają także Hong Chau ("Wieloryb") i Stephanie Hsu ("Wszystko wszędzie naraz").

Niewykluczone, że miejsce jednej z tej dwójki zajmie Janelle Monáe ("Glass Onion: Film z serii Na noże"), Carey Mulligan ("Jednym głosem") lub Jessie Buckley ("Women Talking"). Niespodziankę mogą sprawić Dolly De Leon ("W trójkącie") lub Nina Hoss ("Tár").

Wideo "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" [trailer 2]

Oscary 2023: Najlepszy aktor drugoplanowy

Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz"), Paul Dano ("Fabelmanowie"), Brendan Gleeson i Barry Keoghan (obaj za "Duchy Inisherin") mogą być niemal pewni nominacji. Jak w większości kategorii, problem stanowi wskazanie piątej nominowanej osoby.

Teoretycznie powinien to być Eddie Redmayne za "Dobrego opiekuna". Wydaje się on jednak być tym aktorem, który podzieli los Lady Gagi ("Dom Gucci"), Jareda Leto ("Małe rzeczy") lub Jake’a Gyllenhaala ("Wolny strzelec"). Wszyscy byli nominowani do Złotych Globów, nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej i wyróżnień Gildii Aktorów, a mimo to nie zostali docenieni przez gremium oscarowe.

Kto zajmie więc miejsce Redmayne’a? Analitycy wskazują na Judda Hirsha ("Fabelmanowie") lub Brada Pitta ("Babilon"). Niespodziankę w tej kategorii mógłby sprawić Brian Tyree Henry ("Most") lub Albrecht Schuch ("Na zachodzie bez zmian").

Wideo "Duchy Inisherin" [trailer]

Oscary 2023: Najlepszy scenariusz adaptowany

Wskazanie nominacji w kategoriach scenariuszowych jest nieco trudniejsze niż w pozostałych. W aktorskich lub reżyserskich wystarczy spojrzeć na wyróżnionych przez ichniejsze Gildie. Tymczasem Gildia Scenarzystów ma bardzo restrykcyjne reguły, przez które co roku nie może nominować do swoich nagród części faworytów.

Pewniakami w tej kategorii wydają się "Women Talking", "Glass Onion: Film z serii Na noże" oraz "Living". Pozostałe miejsca zajmą "Wieloryb" oraz "Na zachodzie bez zmian" . Niewykluczona jest nominacja dla Rebeki Lenkiewicz, współscenarzystki polskiej "Idy", za "Jednym głosem" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wieloryb" [trailer] materiały prasowe

Oscary 2023: Najlepszy scenariusz oryginalny

Ta kategoria będzie należała do oscarowych faworytów. Na pewno znajdą się w niej "Duchy Inisherin" , "Fabelmanowie" , "Tár" i "Wszystko wszędzie naraz" . Zagadką pozostaje piąta nominacja. Część obserwatorów skłania się w kierunku "W trójkącie" , zeszłorocznego zwycięzcy Złotej Palmy. Pozostali wskazują na odkrycie w postaci "Aftersun" . Inne filmy raczej się nie liczą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W trójkącie" [trailer] materiały prasowe

Oscary 2023: Najlepszy film nieanglojęzyczny

Spośród 15 filmów umieszczonych na oscarowej skróconej liście największe szanse na nominację w tej kategorii mają niemieckie "Na zachodzie bez zmian" , południowokoreańska "Podejrzana" i argentyński "Argentyna 1985". Chociaż ten ostatni otrzymał w tym roku Złoty Glob w tożsamej kategorii, to dwa pierwsze tytuły uchodzą za faworytów.

Wśród nominowanych znajdzie się najprawdopodobniej także belgijskie "Blisko" , hit zeszłorocznego festiwalu w Cannes.



Niewykluczone jest docenienie produkcji Jerzego Skolimowskiego "IO" . Polski film ma już na koncie Nagrodę Jury na festiwalu w Cannes, Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego kompozytora oraz wyróżnienie dla najlepszego reżysera na festiwalu w Valladolid. Czy do grona tych wyróżnień dołączy oscarowa nominacja? Są na to spore szanse.



Kolejnym filmem, który może pojawić się wśród piątki nominowanych, jest irlandzka "Cicha dziewczyna" lub meksykański "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "IO" [trailer] materiały prasowe