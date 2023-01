Barry Keoghan: Jego matka była narkomanką. Trafił do domu dziecka

Barry Keoghan urodził się 18 października 1992 roku i dorastał w Dublinie w Irlandii. Jego matka przez całe życie walczyła z uzależnieniem od narkotyków. Wraz z bratem, Erikiem trafił do rodziny zastępczej. Spędzili siedem lat w 13 różnych domach dziecka. Gdy Barry miał 12 lat, jego mama zmarła. Finalnie bracia trafili pod opiekę babci, ciotki i starszej siostry.



O swojej tragicznej historii opowiedział w 2018 roku w "The Late Late Show".

Każda rodzina była dla nas dobra. Jako dziecko nie zdajesz sobie sprawy z tego, co się dzieje. Przywiązujesz się, a potem bum, przeprowadzasz się tutaj i przeprowadzasz się tam

Barry Keoghan: Jak rozpoczęła się jego kariera aktorska?

Los zdecydował, że Barry Keoghan został aktorem. W 2011 roku na oknie witryny sklepowej zauważył ogłoszenie. Poszukiwano aktorów do filmu kryminalnego "Between the Canals". Wziął udział w castingu i dostał rolę epizodyczną.

Po debiucie dostał się do The Factory, lokalnej szkoły aktorskiej w Dublinie. Pamięta, że "nie miał wtedy nawet 2,20 euro na autobus do The Factory". W tym samym roku, w wieku 18 lat, wystąpił w irlandzkiej telenoweli "Fair City".

Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa napędzały go do działania. W artykule "The Guardian" można przeczytać, że po śmierci matki, w życiu towarzyszy mu jedna zasada: "Co więcej mogę stracić? Jedyną drogą jest ta, która prowadzi do przodu".

Jego kariera nabrała rozpędu po występie w filmie "W potrzasku. Belfast 71'" z 2014 roku. Barry Keoghan zagrał wówczas u boku takich aktorów jak Sean Harris czy Jack O'Connell .

Barry Keoghan: Przełomowy rok w karierze

Barry Keoghan zwrócił na siebie uwagę czołowych reżyserów, a konkretnie Christophera Nolana i Yorgosa Lanthimosa . Rok 2017 okazał się przełomowym w jego karierze. Twórcy zaufali młodemu i wciąż jeszcze mało doświadczonemu Keoghanowi, obsadzając go w kluczowych rolach.

W filmie wojennym " Dunkierka " wcielił się w postać George'a i zagrał u boku światowej klasy aktorów: Cilliana Murphy'ego, Toma Hardy'ego czy Kennetha Branagha. Z kolei, w produkcji " Zabicie świętego jelenia " pojawił się jako 16-letni Martin - niepokojący chłopiec bez ojca, którego pod swój dach przyjął główny bohater, Steven ( Colin Farell ).

Zdjęcie Colin Farell i Barry Keoghan / David M. Benett/Dave Benett/Getty Images / Getty Images

Barry Keoghan zdobył nagrodę na Irish Film & Television Awards dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie Lanthimosa. Osoby z branży doceniły m.in. jego subtelność w wyrażaniu emocji. Od tamtej pory uchodzi za aktora, który jest w stanie wcielić się w najdziwniejsze i najbardziej wymagające role.

W 2018 roku "The Hollywood Reporter" wyróżnił Keoghana za trzy lata pracy, a w 2019 roku był nominowany do nagrody BAFTA Rising Star Award.

Barry Keoghan: Niezwykle osobista rola w "Duchach Inisherin"

Barry Keoghan wystąpił w obficie nagradzanym filmie Martina McDonagha " Duchy Inisherin ". Ponownie spotkał się na planie z Colinem Farellem. Rola Dominica Kearneya przywodzi na myśl doświadczenia z trudnego dzieciństwa aktora.

Zdjęcie Colin Farell i Barry Keoghan w filmie "Duchy Inisherin" / Jonathan Hession / Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved. / materiały prasowe

Jego bohater to młody chłopak, który wywodzi się z domu pełnego przemocy. Ojciec znajduje najmniejszy powód, by móc podnieść na niego rękę. Dominic na wyspie uchodzi za psotnika, który ma niewielu towarzyszy. Stara się zaprzyjaźnić z Padraiciem (Colin Farell) czy zdobyć względy jego siostry (Kerry Condon), lecz mu to nie wychodzi.

Za wyjątkową kreację został wyróżniony nominacją do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Barry Keoghan: Nowy Joker

W 2022 roku Barry Keoghan niespodziewanie pojawił się w " Batmanie " Matta Reevesa . Początkowo był podpisany jako "Unseen Arkham Prisoner", lecz twórca potwierdził, że aktor to nowy Joker. Trzy tygodnie po premierze filmu, Warner Bros. wypuściło usuniętą scenę z udziałem Jokera Barry'ego Keoghana i Batmana Roberta Pattinsona.

Barry Keoghan w "Batmanie" pojawił się zaledwie przez cztery minuty, a mimo to, został sklasyfikowany na czwartym miejscu w rankingu siedmiu najlepszych Jokerów.

Heath Ledger był dla mnie najlepszy. Mogę czerpać inspirację od osób, które zagrały przede mną. Jednak chcę przedstawić swoją własną wersję powiedział w rozmowie z "Colliderem"

Na kontynuację "Batmana" trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W międzyczasie, Barry Keoghan ma pojawić się w serialu wojennym "Masters of the Air".