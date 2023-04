Tegoroczną galę przed telewizorami śledziło średnio 18,7 miliona widzów w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że w porównaniu do ubiegłego roku widownia gali wzrosła o 12 proc.

W zanotowaniu wzrostu średniej liczby widzów nie zaszkodził ceremonii brak wydarzenia, o którym mówiłoby się równie głośno, co w ubiegłym roku o rękoczynach Willa Smitha . Przed rokiem zanotowano gwałtowny wzrost oglądalności gali niedługo po tym jak popularny aktor spoliczkował prowadzącego galę Chrisa Rocka. W tym roku gala mierzyła się również z poważną konkurencją w postaci finałowego odcinka serialu "The Last of Us" nadawanego w tym samym czasie przez stację HBO. Występujący w nim Pedro Pascal był jednym z artystów wręczających nagrody w trakcie oscarowej gali.



Królem oscarowego polowania został w tym roku film "Wszystko wszędzie naraz" , który zdobył siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu i w trzech kategoriach aktorskich. Tym samym został najbardziej nagrodzonym filmem ostatniej dekady. Ostatnim filmem, który zdobył siedem Oscarów, była film "Grawitacja" z 2013 roku. Więcej, bo osiem, po raz ostatni zdobył "Slumdog. Milioner z ulicy" z 2008 roku.