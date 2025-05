Producentka "Konklawe" w Polsce! Zdradza kulisy pracy nad filmem

Mastercard OFF CAMERA to wydarzenie, które łączy miłośników niezależnego kina. Festiwal trwa od 25 kwietnia do 4 maja w Krakowie. 3 maja, w sobotę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach.

W Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" pokazywane są pierwsze lub drugie filmy twórców, o których obecnie w filmowym świecie jest najgłośniej. To filmy, które zostały także docenione na największych festiwalach filmowych na świecie, w tym w Toronto, Locarno, Rotterdamie czy Sundance. W tym roku o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy zawalczą: "Brzydka siostra" (reż. Emilie Blichfeldt), "Chlorophyll" (reż. Ivana Gloria), "Dobra siostra" (reż. Sarah Miro Fischer), "Gülizar" (reż. Belkıs Bayrak), "My Fathers' Daughter" (reż. Egil Pedersen), "Pierce" (reż. Nelicia Low), "Rabia" (reż. Mareike Engelhardt), "Sister Midnight" (reż. Karan Kandhari), "Smaragda - I Got Thick Skin and I Can’t Jump" (reż. Emilios Avraam), "To nie mój film" (reż. Maria Zbąska).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera. Ignacy Liss o roli w filmie „Światłoczuła”, niezależności w kinie i inspiracjach filmowych INTERIA.PL

Mastercard OFF Camera: Alice Dawson w wywiadzie dla "halo tu polsat"

Alice Dawson jest członkinią jury Konkursu Głównego "Wytycznie Drogi". Wyprodukowała najgłośniejsze filmy ostatnich lat, w tym: "Konklawe" Edwarda Bergera, "Zdumiewającą historię Henry’ego Sugara" Wesa Andersona czy "Ojca" Floriana Zellera.

Z producentką prosto z Krakowa wywiad przeprowadził Maks Behr w sobotnim wydaniu programu "halo tu polsat". Dawson opowiedziała o filmach, biorących udział w konkursie.

"Mamy bardzo dużą selekcję filmów z dziesięciu różnych krajów, każdy w innym języku, co jest wyjątkowe. [...] My przyglądamy się temu, jak film został stworzony. Skupiamy się na reżyserach i na tym, jak opowiedzieli wizualnie swoje historie, jak nam pokazują ją językiem kinematografii" - mówi producentka.

Alice Dawson została także zapytana o film "Konklawe". Podkreśliła, że został oparty na powieści, a historia w nim ukazana jest całkowicie fikcyjna.

"Kiedy robiliśmy ten film, nie podejrzewalibyśmy, że papież odejdzie. Interesujące jest to, że film oparty jest na książce Roberta Harrisa. W 2013 roku została napisana, zaraz po tym, jak papież został wybrany. To się po prostu wydarzyło, że zrobiliśmy ten film, a teraz mamy prawdziwe konklawe" - zdradziła.