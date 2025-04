OFF NA MAKSA

Twórców nie tylko będzie można spotkać osobiście i ich posłuchać - po każdej rozmowie można zrobić sobie z nimi także zdjęcia na specjalnie przygotowanej ściance!

12:00 rozmowa Maksa Behra z Moniką Majorek

14:00 rozmowa Marcina Radomskiego z Dominiką Montean-Pańków

16:00 rozmowa Maksa Behra z Szymonem Kuklą

Kina plenerowe

Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Wam się śnić o Nicolasie Cage'u, to koniecznie biegnijcie do naszego kina plenerowego! Dzisiaj na ekranach wyświetlimy same hity!

· Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska)

"Harry Potter i Więzień Azkabanu", reż. Alfonso Cuarón

· Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska)

"Jutro będzie nasze", reż. Paola Cortellesi

· Kino na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 (partner: Zondacrypto)

"Dream Scenario", reż. Kristoffer Borgli

Mastercard Special Screening

17:00 "Skrzyżowanie" (reż. Dominika Montean-Pańków)

Goście: Jan Englert, Beata Ścibakówna, Dominika Montean-Pańków, Jerzy Kapuściński

20:30 "Sezony" (reż. Michał Grzybowski)

Goście: Michał Grzybowski, Agnieszka Dulęba-Kasza, Dobromir Dymecki, Maria Leźnicka

Filmy z Konkursu Głównego do zobaczenia w Akademii Sztuk Pięknych (Aula ASP)

12:30 "Pierce" (reż. Nelicia Low)

15:00 "My Fathers’ Daughter" (reż. Egil Pedersen)

17:00 "To nie mój film" (reż. Maria Zbąska)

19:15 "Rabia" (reż. Maria Zbąska)

Warsztaty

10:30 - 12:00 - Warsztaty "MOC GŁOSU - ODDECH OD ŚRODKA"

Prowadzenie: Martyna Gesella - pedagog wokalny, śpiewaczka. Specjalizuje się w klasycznej i rozrywkowej technice śpiewu, gdzie bardzo dużą wagę stawia na holistyczne podejście do głosu i ciała.