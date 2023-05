Herstorie: Gdy trzeba porzucić smoka i dorosnąć

W sekcji Herstorie znalazło się sześć filmów, których reżyserki w bezkompromisowy sposób skupiają się na roli kobiet we współczesnym świecie, w czasie dynamicznych zmian kulturowych. Spośród nich wyróżnia się "Blaze" – pełnometrażowy debiut Del Kathryn Barton, australijskiej artystki wizualnej. Tytułową bohaterką jest wrażliwa nastolatka (Julia Savage), która pewnego dnia staje się przypadkowym świadkiem napaści seksualnej.

Dziewczynka, mimo wsparcia troskliwego ojca ( Simon Baker , gwiazda serialu "Mentalista"), nie potrafi poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami, potęgowanymi przez przymus spotkania z agresorem w sądzie. Ucieczką okazuje się świat wyobraźni, w której Blaze może liczyć na pomoc smoka Zephy’ego – swego najwierniejszego przyjaciela od czasów dzieciństwa.

Debiut Barton jest kinem inicjacyjnym, w którym strona wizualna dominuje nad historią. Reżyserka po szokującym zawiązaniu akcji porusza liczne wątki – radzenie sobie z traumą, fascynację przemocą, nagły koniec beztroskiego dzieciństwa, bezsilność rodzica w obliczu tragedii dziecka. Część historii zostaje jedynie napomknięta i do końca seansu nie doczeka się zamknięcia. Z kolei rozwiązanie głównego problemu wydaje się nagłe i nie wynika bezpośrednio z działań protagonistki. Szkoda, że Barton nie zdecydowała się na scripdoctoring. Gdyby historię udało pogodzić się z imponującą stroną wizualną, mielibyśmy do czynienia z wybitnym debiutem.

Artystyczne doświadczenie reżyserki daje o sobie znać w każdej scenie wizyjnej, a mnogość stosowanych przez nią technik zachwyca. Chyba od czasu Michela Gondryego nikt nie próbował, w równie kreatywny sposób, osiągnąć jak najlepszych efektów wizualnych dzięki możliwie najtańszym środkom. Koronnym przykładem jest wykonany z brystolu smok Zephy. "Blaze" jest filmem, który ogląda się dobrze mimo źle opowiedzianej historii. Wszystko dzięki dbałości o stronę estetyczną – wysmakowanym zdjęciom i żywej kolorystyce oraz wykorzystaniu dźwięku, przywołującemu na myśl dokonania Petera Stricklanda. Mimo wszystko polecam. To jeden z tych filmów, które należy zobaczyć na dużym ekranie.

Jak zacząłem pracować w wypożyczalni i przestałem być bucem

Inną debiutującą reżyserką jest Kanadyjka Chandler Levack, której "I Like Movies" znalazł się w sekcji Amerykańscy Niezależni. Jego bohaterem jest nastoletni Lawrence (Isaiah Lehtinen), uczeń ostatniej klasy liceum, który marzy o karierze wielkiego filmowca. Chłopak stroni od rówieśników, od imprez woli nadrabianie kinowych klasyków, a do opinii innych osób podchodzi z pogardą. Z tego powodu jest trudnym towarzyszem dla swoich nielicznych bliskich – samotnej matki (Krista Bridges) i Matta (Percy Hynes White, czyli Xavier z serialu "Wednesday"), jedynego kumpla z klasy.

Marzący o drogich studiach w Nowym Jorku Lawrence decyduje się zarobić na swoją edukację. W tym celu podejmuje pracę w lokalnej wypożyczalni wideo. Jej kierowniczka Alana (Romina D'Ugo) zaczyna – ku swojemu zdziwieniu – lubić tego zadufanego w sobie, aspołecznego chłopaka. Postanawia udzielić mu kilku rad, które być może pomogą mu w dorosłym życiu.

Lawrence jest protagonistą, którego trudno polubić. Wywyższa się, uważa swoje zdanie za jedyne słuszne, nie liczy się z uczuciami innych, jest narcystyczny i roszczeniowy. Mimo to Levack udaje się uchwycić jego smutek i samotność, potrzebę bliskości, do której on sam boi się przyznać, oraz – przede wszystkim – jego autentyczną miłość do kina. Tym samym tworzy bohatera, którego nie lubimy, który nas irytuje, ale przez cały czas mamy nadzieję, że się ogarnie i wyciągnie wnioski ze swoich błędów. Pochwały należą się także wcielającemu się w nastolatka Isaiahowi Lehtinenowi.

Problemem ponownie okazuje się scenariusz. Levack wpycha do swojego stosunkowo krótkiego filmu wiele wątków, które nie mają okazji wybrzmieć. Szczególnie historia Alany i nawiązania do ruchu #metoo, chociaż przejmujące i konfrontujące protagonistę z mroczną stroną filmowego biznesu, wydają się wciśnięte na siłę.

"I Like Movies" broni się jednak – jak zresztą sugeruje jego tytuł – miłością do filmów i nostalgią za początkiem lat dwutysięcznych. Powolne wypieranie kaset VHS przez płyty DVD, żonglerka głośnymi tytułami z tamtego okresu i dzisiejsza świadomość o losie wypożyczalni sprawiają, że trzydziestokilkuletni dziś kinofile powrócą na chwilę do czasów, w których odkrywali swoją pasję. To jest chyba najlepsza reklama, która jak najbardziej działa. Na moim seansie wszystkie miejsca były zajęte.

Emancypacja w czasach pandemii

Jednym z tytułów biorących udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" jest gruziński "A Room of My Own" w reżyserii Ioseba "Soso" Bliadze. Opowiada on historię dwóch młodych kobiet. Tina (Taki Mumladze, także współscenarzystka filmu) ucieka do Tbilisi z prowincji, zostawiając za sobą trudne małżeństwo i złe relacje z najbliższą rodziną. Wynajmuje pokój u szukającej współlokatorki Megi (Mariam Khundadze), która jest jej całkowitym przeciwieństwem. Tina jest nieśmiała i skryta. Megi tymczasem nie stroni od używek i zabawy, mimo panującej kolejnej fali pandemii.

Z czasem obie dziewczyny zaczynają się wzajemnie akceptować i zbliżają się do siebie. Film Bliadze to opowieść o wolności oraz trudnej drodze do samodzielności i uwolnienia się od toksycznych związków – małżeńskich i rodzinnych. Ponownie założenia fabuły są jak najbardziej słuszne, a całość płynie dzięki wspaniałym kreacjom dwóch głównych aktorek – nagrodzonych zresztą za swe role podczas Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. "A Room of..." daje także smutny obraz gruzińskich dwudziestokilkulatków, narzekających na brak perspektyw w swoim kraju i szukających spełnienia w ucieczce na zachód.

I tym razem największą bolączką okazuje się scenariusz. Filmowi przez większość czasu brakuje jasnego celu i ogranicza się do prezentacji codzienności swoich bohaterek – co samo w sobie nie jest złe. Pewna decyzja dotycząca relacji Tiny oraz Megi wydaje się jednak nagła i niewiarygodna, mimo że aktorki starają się przedstawić ją jak najbardziej wiarygodnie. Niestety, nagła wolta nie przekonuje, szczególnie że nie wynika z niej nic przełomowego dla samej historii.