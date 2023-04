Mastercard OFF CAMERA: Gwiazda "Wikingów" przyjeżdża do Polski!

"Maria Antonina": O czym opowiada serial?

"Maria Antonina" to zrealizowany z rozmachem ośmioodcinkowy serial kostiumowy o kobiecie przekraczającej swoje czasy, nienawidzonej za życia i pokochanej przez popkulturę po śmierci. W nowej produkcji CANAL+ żona Ludwika XVI przedstawiona została jako ikona mody i pierwsza influencerka Francji. Warto dać się porwać tej opowieści!"

Przed pokazem spotkanie z aktorami, w tym z wcielającym się w rolę Beaumarchais polskim aktorem Philippem Tłokiński oraz Gaią Weiss znaną z takich produkcji jak "Wikingowie", "Judy" czy "Maria, królowa Szkotów". Gościnnie pojawiła się także w jednym z odcinków "Outlandera".

Reklama

Zobacz też: Jesse Eisenberg dla Interii: Woody Allen zagroził, że mnie pozwie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Malkovich o filmie „Dominion” INTERIA.PL

Mastercard OFF Camera: Pokaz dwóch odcinków serialu "Maria Antonina"

Przed pokazem dwóch odcinków serialu odbędzie się spotkanie z twórcami i aktorami. Pokaz wystartuje o 19:30 w poniedziałek, 1 maja, o 19:30 w MOS (mała sala).

Mastercard OFF Camera 2023

Konkursy główne, 6 festiwalowych sekcji, kina plenerowe - to nie wszystko, co festiwal ma do zaoferowania. Organizatorzy zapraszają do sekcji Storytellers by Storytell, poświęconej serialom. Odbędą się również spotkania w ramach PRO INDUSTRY by Digital Domain, dzięki któremu młodzi twórcy mają szansę na wejście do branży filmowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Chyra: Słowo, które ostatnio lubię: innowacyjność INTERIA

Zobacz też:

Mastercard OFF CAMERA 2023: Rozpoczęliśmy 16. edycję. John Malkovich na Gali Otwarcia Festiwalu