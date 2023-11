"Zbliżająca się, 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA skłania do wielu refleksji. Choćby tych o uciekającym bezlitośnie czasie, który starają się na moment zatrzymać i zarejestrować twórcy filmowi. Ciężko nie pomyśleć też o targanym wojnami i różnego typu kryzysami świecie, jaki odbijają z wielu perspektyw festiwalowe filmy. Konflikt izraelsko-palestyński, wciąż trwająca agresja rosyjska w Ukrainie czy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej - dobitnie uświadamiają, że historia wcale nie zawsze jest nauczycielką życia. Bezlitośnie odsłaniają za to wszechobecny lęk przed szeroko pojmowaną Innością. Napędzający w dużej mierze nienawiść rasową, etniczną oraz na tle genderowym, seksualnym czy klasowym, jaką karmią się ci, stojący na straży starego porządku społecznego i politycznego" - mówi Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Mastercard OFF CAMERA.

"Tym bardziej wierzymy, że kino ze swoją wyjątkową właściwością nauki tolerancji i empatii oraz filmy prezentowane w ramach Konkursu Głównego 'Wytyczanie Drogi' oraz Konkursu Polskich Filmów Fabularnych mogą być rodzajem odtrutki na toksyczną codzienność. A produkcje pokazywane w nowych festiwalowych sekcjach, które przyglądają się bliżej dorastającym dziewczynom i ich niesamowitej energii; rozmaitego typu 'czarnym owcom', nieprzystającym do powszechnie obowiązujących norm i wyobrażeń; dramatom sądowym i thrillerom o niesprawiedliwościach społecznych, a wreszcie - pojmowanym dosłownie i metaforycznie granicom i podziałom - mamy nadzieję - staną się dla naszych widzek i widzów nie tylko cennymi lekcjami oswajania odmienności. Ale czymś zdecydowanie więcej - porywającymi filmowymi przygodami, w których różnice są celebrowane, a Inność staje się źródłem siły" - dodaje Stępniak.



"Odrabiajmy je chociażby po to, żeby w ślad za filmowymi bohaterkami i bohaterami, przystąpić do szeroko zakrojonej transformacji rzeczywistości. Tak, by nie było w niej miejsca na wykluczenia, nienawiść, odrzucenie i strach przed tym, co nieznane" - zachęca dyrektor Mastercard Off Cinema.

Tomasz Kuczma autorem koncepcji artystycznej Mastercard Off Camera 2024

"Key Visual Mastercard OFF CAMERA 2024 symbolizuje splatające się ze sobą kręgi życia. Nasze historie, choć tak różne, są ze sobą nierozerwalnie połączone i wpływają na siebie nawzajem. Tylko od nas zależy, czy będziemy świadomie dążyli do harmonii i lekkości czy, próbując narzucić innym swój kierunek, wprowadzimy do naszego splotu chaos. Dziękuję Mai Ganszyniec za wsparcie kreatywne" - mówi Tomasz Kuczma, autor tegorocznego key visualu Festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

Tomasz Kuczma jest autorem okładek płyt, wizualizacji koncertowych, teledysków, sesji zdjęciowych, plakatów i identyfikacji wizualnych dla takich artystów, jak: Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Smolik, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Rubens, Reni Jusis, Natalia Szroeder, Daria Zawiałow, Ania Karwan, Kayah czy Julia Wieniawa. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie komunikacji wizualnej. Jest autorem logotypów i systemów identyfikacji dla m.in. wytwórni Kayax Music i Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Prowadzi Pracownię 108 na warszawskim Starym Mokotowie.

Kino jako pasja i misja

"Już od 9 lat, a od 6 w roli partnera tytularnego, mamy niezwykłą przyjemność wspierać Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Każdego roku przypominamy sobie na nowo, jak wielką moc ma kino i jak daleko sięga jego magia. Splata się z naszym życiem, opowiadając historie, które na co dzień są dla nas niedostępne. Kinematografia to pasja, ale jak pokazuje nasza rzeczywistość, to również misja" ­- mówi Jerzy Hołub, dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard.

"I to właśnie to oblicze sztuki filmowej wybija się na pierwszy plan tegorocznej, 17. edycji Festowalu.. Kino przejmuje rolę opowiadania o tematach skrajnie trudnych, pokazywania historii jednostek, których nie dostrzegamy na kanałach informacyjnych. To ważna rola oswajania z innością, włączania wykluczonych na nowo w główny nurt dyskusji, uczłowieczania ich. Jako Mastercard jesteśmy przekonani, że ta rola sztuki filmowej jest ważna, warta wspierania i napawa nas dumą, że możemy być partnerem wydarzenia, które swoją misję wypełnia z odwagą" - podsumowuje Jerzy Hołub.

Już niedługo rozpocznie się sprzedaż pierwszej puli karnetów na Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024. Zaprezentowane zostaną także sekcje tematyczne przyszłorocznej edycji. Warto więc śledzić stronę internetową festiwalu oraz media społecznościowe, by być na bieżąco i nie przegapić okazji uczestnictwa w jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce.