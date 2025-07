O czym opowiada "Glorious Summer"?

Upalne lato, renesansowy pałac. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby — zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru.

Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają się rysy. Skupiony na welnessowych afirmacjach plan dnia zaczyna przypominać zniewolenie, a spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie "ćwiczą umieranie", desperacko usiłując wypracować plan ucieczki.

Helena Ganjalyan na festiwalu Nowe Horyzonty

Urodzona w Erewaniu Helena Ganjalyan to polsko-armeńska artystka, której droga twórcza łączy teatr, film i taniec. Wciąż kocha aktorstwo i nie ma zamiaru z niego rezygnować, choć przyznała, że dawno temu usłyszała, że jeśli chciałaby pracować w tym zawodzie w Polsce, powinna zmienić nazwisko. Postanowiła jednak sama stworzyć swoją drogę do sukcesu.

Premiera "Glorious Summer" odbyła się na 25. BNP Paribas Nowe Horyzonty. W rozmowie z Marcinem Radomskim współreżyserka filmu opowiedziała, skąd wziął się pomysł na stworzenie tak zaskakującej produkcji.

"Zaczęło się od spektaklu inspirowanego Ryszardem III. Skupiliśmy się na kobietach, zwykle spychanych na margines w tekstach Szekspira i wyobraziliśmy sobie świat po dojściu Ryszarda do władzy: społeczeństwo poddane manipulacji i cenzurze. Spektakl zagraliśmy tylko raz, w pandemicznych warunkach, ale temat w nas został. Po latach wróciliśmy do tej idei, przenosząc ją do świata wellness i uważności, w którym, choć wszystko wydaje się spokojne, za oknem trwa wojna" - zdradziła Helena Ganjalyan.

Jak wyjaśniła twórczyni, produkcja stawia widza przed pytaniem, ile jest w stanie oddać wolności, by otrzymać choć trochę bezpieczeństwa.

Helena Ganjalyan: skąd czerpie inspirację?

"Zawsze najbardziej inspirują rzeczy, w których czuję twórcę i rodzaj specyfiki spojrzenia na dany temat, rodzaj języka, którym ktoś operuje. Najbardziej ciekawią mnie te filmy, w których widzę, jak ktoś myśli" - wyjaśniła twórczyni. Zdradziła jednak, że wyjątkowo ceni Paula Thomasa Andersona - amerykańskiego reżysera, znanego z takich dzieł jak "Nić widmo", "Aż poleje się krew", czy "Boogie Nights". ,

Film "Glorious Summer" będzie pokazany także podczas festiwalu w Gdyni. Obecnie reżyserka stara się by, produkcja trafiła także do dystrybucji kinowej.