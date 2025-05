"The Love That Remains" Hlynura Pálmasona w programie BNP Paribas Nowe Horyzonty

Oprac.: Jakub Izdebski Nowe Horyzonty

Podczas 78. MFF w Cannes odbyła się premiera "The Love That Remains" Hlynura Pálmasona. Film został przyjęty z entuzjazmem przez widzów i krytyków. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć go już w lipcu 2025 roku w ramach 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Film trafi później do szerokiej dystrybucji kinowej.

Hlynur Palmason na pokazie filmu "The Love That Remains" w Cannes 2025 /JB Lacroix/FilmMagic /Getty Images