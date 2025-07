25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najgłośniejsze filmy ostatnich miesięcy w programie festiwalu

Filmem otwarcia będzie inny głośny film z Lazurowego Wybrzeża, nagrodzony za reżyserię i rolę Wagnera Moury "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. Brazylijski mistrz kina odwiedzi Wrocław i osobiście zapowie film podczas gali otwarcia. Pierwszego dnia festiwalu będzie można zobaczyć również m.in. "Zmartwychwstanie" Bi Gana i "Sirât" Olivera Laxe – wyróżnione w Cannes odpowiednio: Specjalną Nagrodą Jury i Nagrodą Jury, a także laureata Złotego Niedźwiedzia na Berlinale – "Sny o miłości" Daga Johana Haugeruda. Specjalnym wydarzeniem pierwszego dnia będzie pokaz "Człowieka do wszystkiego" Anki Sasnal i Wilhelma Sasnala. Polska premiera filmu z udziałem twórców będzie jednocześnie inauguracją ich retrospektywy na festiwalu.

Reklama

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Debiut Harrisa Dickinsona po raz pierwszy w Polsce

Z kolei filmem zamknięcia będzie "Łobuz" Harrisa Dickinsona, debiut reżyserski aktora znanego z filmów "Babygirl" i "Bracia ze stali". Zdobył on dwie nagrody w canneńskiej sekcji Un Certain Regard – FIPRESCI i dla najlepszego aktora (Frank Dillane).

Wśród niemal 30 filmów z tegorocznego festiwalu w Cannes, które znalazły się w programie 25. Nowych Horyzontów, są między innymi: "Młode matki" braci Dardenne (nagroda za scenariusz i nagroda Jury Ekumenicznego), "Dwaj prokuratorzy" Siergieja Łoźnicy (Nagroda im. François Chalais), "Młodsza siostra" Hafsii Herzi (nagroda dla najlepszej aktorki – zjawiskowej Nadii Melliti oraz Queer Palm) czy "Romería" Carli Simón.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Pozostałe tytuły w programie

W programie znalazły się także tytuły, które w czasie pierwszych edycji, jeszcze w Sanoku i w Cieszynie, wywoływały największe emocje widzów. Sekcję "Filmy, które zostały" przygotowali Roman Gutek, założyciel Nowych Horyzontów, orz Jakub Duszyński, jeden z ich pierwszych dyrektorów programowych.

Swych retrospektyw doczekali się między innymi mistrz z Korei Południowej Lee Chang-dong, Glauber Rocha, ikona brazylijskiego kina, Anne-Marie Miéville, pochodząca ze Szwajcarii reżyserka, a także Greczynka Athina Rachel Tsangari, która będzie jedną z gościń wydarzenia i poprowadzi masterclass. Gośćmi specjalnymi i bohaterami kolejnej retrospektywy będą także Anka i Wilhelm Sasnalowie.

A to tylko część atrakcji, która czeka widzów podczas 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Pełen program wydarzenia znajduje się na stronie festiwalu.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Festiwal w liczbach

● 272 filmy na festiwalu, w tym 216 pełnometrażowych i 56 krótkometrażowych

● 67 – liczba krajów, z których filmy znalazły się w programie

● 23 937 minuty – łączny czas trwania wszystkich filmów

● ponad 500 gościń i gości na festiwalu (łącznie z uczestniczkami i uczestnikami wydarzeń branżowych)

● 4163 – łączna liczba foteli kinowych i miejsc dla widzek i widzów

● 177 osób czuwających nad organizacją festiwalu

● 220 wspaniałych osób wolontariackich

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Interia jest patronem medialnym wydarzenia.