"Take a Chance": Pierwszy taki dokument

Jak za pośrednictwem portalu "Deadline" zapowiadają twórcy filmu dokumentalnego "Take a Chance", zdobyli oni "unikalny i niefiltrowany" dostęp do Gerta van der Graafa. Opowiedział o tym, jak jego dziecięca fascynacja Agnethą Faltskog z ABBY przerodziła się w obsesję, która ukształtowała resztę jego życia. W serialu znajdą się również rozmowy z ekspertami, psychologami, przyjaciółmi van der Graafa, którzy przybliżą cienką granicę pomiędzy byciem zagorzałym fanem, a zachowaniami o charakterze przestępczym.

Jednym z producentów filmu "Take a Chance" jest urodzony w Szwecji Joel Karlsberg, który ma na koncie inną produkcję poświęconej ciemnej stronie muzyki, serial "R. Kelly: Jego wszystkie ofiary". Dokument o van der Graafie jest koprodukcją firm A Rabbit Hole, Kreativ Inc. oraz Banjiay.



"Obsesyjni fani i stalkerzy nie są codziennością większości z nas, ale dla niektórych stanowią rzeczywistość. Według szwedzkich danych, tysiące Szwedek było nękanych przez stalkerów. Uważamy, że zwrócenie uwagi na ten problem jest bardzo ważne. Dzięki naszemu dokumentowi widzowie poznają z bliska jeżące włosy na głowie szczegóły stalkingu" - zapewnia Maria Thulin z Banjiay.

"Take a Chance" to pierwszy dokument nordyckiego oddziału Prime Video, który dołączył do zapowiedzianych wcześniej programów rozrywkowych, m.in. skandynawskiej wersji komediowego programu "LOL: Kto się śmieje ostatni", którego polska wersja niedawno zadebiutowała na tej platformie streamingowej.



Wideo "Take A Chance": Trailer

"Naszych lokalnych treści będzie coraz więcej, a razem z filmem "Take a Chance" dodajemy łamiący granice gatunkowe dokument, w którym zgłębiamy tematy przestępstwa, muzyki, tajemnicy i fandomu. Zamierzamy zaoferować widzom opowieści tworzone przez skandynawskich twórców. Wierzymy w to, że te lokalne produkcje zainteresują również innych widzów" - powiedział Martin Backlund.