Plan nakręcenia pełnometrażowego filmu dokumentalnego o komiku Louisie C.K. został ogłoszony latem ubiegłego roku przez przedstawiciela Paramount Global, Davida Nevinsa. Reżyserką tej produkcji miała być Caroline Suh, autorka filmu o koreańskiej grupie K-popowej Blackpink. Projekt jej nowego filmu określany był nie tylko jako zapis upadku komika, ale też analiza ostatnich sześciu lat działania ruchu #MeToo.

Z dokumentem związani byli dziennikarze gazety "The New York Times", którzy ujawnili przestępstwa seksualne Louisa C.K. "Nie wydaje mi się, by społeczna zmiana, jaką przyniósł ruch #MeToo, została zakończona. Pojawiły się głosy sprzeciwu na widok tego, kto musiał definitywnie skończyć karierę, a komu pozwolono do niej wrócić. Sytuacja Louisa C.K. była trochę inna niż Harveya Weinsteina. Ten wspaniały komik znalazł swój sposób na powrót" - mówił wtedy Nevins.

Reklama

Teraz, jak informuje portal Variety, stacja Showtime postanowiła zrezygnować z zaangażowania się w ten kontrowersyjny projekt. Nie jest w tej chwili wiadome, czy Caroline Suh i producentka filmu Amanda Branson-Gill znajdą inne miejsce, które zainteresowane byłoby dokumentem o Louisie C.K.

Louis C.K. onanizował się na oczach kobiet

Kariera komika legła w gruzach po tym, jak pięć kobiet oskarżyło go o niewłaściwe zachowanie na tle seksualnym. Louis C.K. miał zaprosić je do swojego pokoju hotelowego, gdzie na ich oczach się onanizował. Gwiazdor przyznał się do zarzucanych mu czynów i przeprosił za nie tłumacząc jednak, że nigdy nie obnażał się przed kobietami bez pytania ich o pozwolenie. "Miałem nad nimi władzę, bo mnie podziwiały. Korzystałem z tej władzy nieodpowiedzialnie" - mówił. Za sprawą oskarżeń ze współpracy z komikiem wycofał się Netflix i stacja FX.

Louis C.K. stopniowo wracał na scenę przy okazji występów stand-upowych. W 2022 roku wyreżyserował film "Fourth of July", do którego napisał też scenariusz i w którym wystąpił. Również w ubiegłym roku otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album komediowy.