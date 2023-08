Michael Jackson był pedofilem? Ofiary gwiazdora idą do sądu!

James Safechuck i Wade Robson próbowali w 2013 i 2014 roku doprowadzić do procesu, ale ich pozwy zostały odrzucone ze względu na prawne ograniczenia. Kiedy jednak w 2020 roku gubernator Kalifornii Gavin Newsom rozszerzył przepisy ustawy dotyczącą wykorzystywania seksualnego małoletnich, Safechuck i Robson spróbowali kolejny raz domagać się sprawiedliwości.

Ich pozew z 2021 roku ponownie został odrzucony, jednak teraz kalifornijski sąd apelacyjny unieważnił tamtą decyzję i orzekł, że James Safechuck i Wade Robson mają prawo do jawnego rozpatrzenia ich sprawy na sali sądowej.

James Safechuck był dziecięcym aktorem z Simi Valley w stanie Kalifornia. W 1986 roku, jako ośmiolatek, dostał rolę w reklamie Pepsi, której gwiazdą był Jackson. Chłopiec ujął muzyka, który w ciągu kolejnych miesięcy stał się bliskim przyjacielem jego rodziny.

Wade Robson był natomiast członkiem dziecięcego zespołu tańca z Brisbane w Australii. W 1987 roku - w wieku 5 lat - wygrał konkurs taneczny, w którym główną nagrodą było spotkanie z Jacksonem podczas jego koncertu w Brisbane. W 1990 roku Joy, matka Robsona, nawiązała ponownie kontakt z gwiazdorem, który zaprosił całą jej rodzinę na weekend do rezydencji, gdzie narodziła się między nimi przyjaźń.

Wideo LEAVING NEVERLAND Official Trailer (HD) Michael Jackson Documentary Series

"Leaving Neverland": Michael Jackson był pedofilem?

Mężczyźni byli bohaterami dokumentalnego filmu HBO "Leaving Neverland" Dana Reeda.



Opowiadali w nim o tym, jak słynny piosenkarz stopniowo zaprzyjaźniał się z nimi i zbliżał do ich rodzin, zyskując zaufanie rodziców. Zaproszenie do posiadłości muzyka Neverland Ranch - pełnej zabawek, słodyczy i kolorów - było dla chłopców spełnieniem dziecięcych marzeń. Według Safechucka i Robsona, to tam padali ofiarą molestowania seksualnego ze strony Jacksona. Jak utrzymują, piosenkarz powtarzał, że ich kontakty seksualne nie mogą wyjść na jaw - w przeciwnym razie spędziliby życie w więzieniu.