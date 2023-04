Ważnym wątkiem w produkcji jest toksyczna relacja Shields z jej matką, która w córce ulokowała swoje niespełnione ambicje. Dostrzegając jej potencjał, Teri Shields za wszelką cenę usiłowała zrobić z niej gwiazdę, rekompensując sobie w ten sposób własne niepowodzenia i deficyty. Choć aktorka nie oskarża matki o wykorzystywanie, otwarcie mówi o jej problemie alkoholowym i destrukcyjnej potrzebie kontroli. "Jako córka byłam zajęta podejmowaniem kolejnych prób utrzymania jej przy życiu i chronienia jej przed światem. Było mi jej potwornie żal. (...) Niewątpliwie miała swoje demony. Chciałabym wymazać jej alkoholizm, bo był dla mnie źródłem udręki" - powiedziała w programie "Today".

Wideo 'Pretty Baby: Brooke Shields' | Official Trailer | Hulu

Brooke Shields chciała odebrać sobie życie

Teraz w kolejnym wywiadzie Shields opowiedziała o dramatycznych zmaganiach z ciężką depresją poporodową, która rozwinęła się u niej, gdy urodziła pierwsze dziecko. Aktorka wyjawiła, że w krytycznym momencie chciała odebrać sobie życie. "Jechałam autostradą. W pewnym momencie pomyślałam, że zamknę oczy i po prostu wjadę w ścianę" - wyznała goszcząc w podcaście "WTF With Marc Maron". Aktorka dodała, że myśli samobójcze były efektem odstawienia przez nią leków antydepresyjnych. Jeszcze z auta aktorka zadzwoniła do swojego lekarza. "Rozmawiał ze mną przez całą drogę, aż dojechałam bezpiecznie do domu. Wtedy powiedział mi: 'Wracasz do leków'" - wspomina gwiazda.