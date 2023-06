7 czerwca do katalogu Netflixa trafił wyczekiwany dokument poświęcony Arnoldowi Schwarzeneggerowi . Trzyodcinkowy miniserial "Arnold" przedstawia jego pełną wzlotów i upadków drogę na szczyt. "W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger, jego przyjaciele, wrogowie, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają o jego sukcesach w kulturystyce, hollywoodzkich triumfach, błyskotliwej karierze politycznej oraz zawirowaniach w życiu prywatnym" - brzmi opis produkcji. Hollywoodzki gwiazdor miał w niej okazję, aby przedstawić wydarzenia ze swojej perspektywy, np. dotyczących m.in. głośnego rozwodu z Marią Shriver .

Reklama

Ich małżeństwo rozpadło się po tym, jak wyszło na jaw, że były gubernator Kalifornii miał przed laty romans z pracującą w ich domu gosposią, która urodziła jego syna, Josepha . Gwiazdor przyznał przed kamerą, że choć kocha swojego nieślubnego potomka, ma świadomość, jak wielką krzywdę wyrządził bliskim.

"Zadałem mojej rodzinie mnóstwo bólu. Będę musiał z tym żyć do końca swoich dni. Wiem, że ludzie zapamiętają nie tylko moje sukcesy, ale i porażki. Ponosiłem klęski w swojej karierze, lecz to był zupełnie inny wymiar przegranej. Jedynym pozytywnym aspektem jest to, że zdołaliśmy z Marią wspaniale wychować dzieci" - zaznaczył aktor. Para doczekała się czwórki dzieci: 33-letniej obecnie Katherine, 31-letniej Christiny, 29-letniego Patricka i młodszego o cztery lata Christophera.

Ojciec Arnolda Schwarzeneggera był nazistą

Schwarzenegger niestety tego o swoim wychowaniu powiedzieć nie może. Gustav Schwarzenegger był nazistą, członkiem Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, który walczył po stronie Hitlera na frontach w Belgii, Francji, Ukrainie i Polsce. Został on ciężko ranny w bitwie Stalingradzkiej. "Przez trzy dni leżał uwięziony pod gruzami. Na dodatek przegrali wojnę. Austria była wtedy krajem złamanych ludzi. Myślę, że mój ojciec zmagał się z wieloma problemami" - powiedział odtwórca roli Terminatora.

Gdy ojciec Arnolda wrócił do rodziny, zaczął terroryzować swoich bliskich. "Mój brat (starszy o rok, Meinhard) i ja byliśmy świadkami jego schizofrenicznego zachowania. Chwilami był dobry i opiekuńczy, innym razem wracał do domu pijany o 3 nad ranem i na nas wrzeszczał. Wiele razy budziliśmy się w środku nocy przerażeni, bo wiedzieliśmy, że w każdej chwili może uderzyć matkę albo nas" - wyznał Schwarzenegger.

Zdjęcie Meinhard Schwarzenegger (L) z rodzicami / Michael Ochs Archives / Getty Images

I podkreślił, że zachowanie ojca miało katastrofalny wpływ na jego brata, który w młodym wieku zaczął nadużywać alkoholu. "Myślę, że nie mógł znieść brutalności i przemocy, które panowały w domu. Z natury był o wiele delikatniejszy" - zaznaczył gwiazdor.

Brat Arnolda Schwarzeneggera zginął w wypadku samochodowym

Schwarzenegger ujawnił, że Gustav czerpał sadystyczną przyjemność z prowokowania konfliktów między swoimi synami. Doprowadziło to do ciągłej rywalizacji braci o osiągnięcia w nauce i sporcie, a przede wszystkim - o uwagę ojca. "Sposób, w jaki zostaliśmy wychowani, był znacznie korzystniejszy dla kogoś takiego, jak ja - kogoś, kto jest silny psychicznie i bardzo zdeterminowany. Mój brat był kruchym człowiekiem" - powiedział aktor.

Meinhard zginął w wypadku samochodowym w 1971 roku. Upił się niemal do nieprzytomności, wsiadł za kierownicę i uderzył w słup telefoniczny. Zginął na miejscu. Miał wtedy 24 lata.