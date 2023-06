Znany aktor stracił pracę z powodu oskarżeń o molestowanie. Sam się przyznał

Informację o utracie roli ujawnił w rozmowie z portalem Variety sam Tenoch Huerta . "W obliczu ostatnich, fałszywych oskarżeń ze strony Marii Eleny Rios, nie pozostało mi nic innego jak tylko wycofać się z filmu 'Fiesta en la Madriguera'. Robię to z ogromnym smutkiem, ale nie mogę pozwolić na to, by jej czyny zraniły nie tylko mnie, ale i pracę wielu utalentowanych mężczyzn i kobiet pracujących przy tej produkcji. Moje cele są proste: skupię się na przywróceniu mojej reputacji" - oświadczył aktor.

Huerta został oskarżony przez Rios w dyskusji na Twitterze, w której saksofonistka nazwała go seksualnym drapieżnikiem. Aktor w stanowczych słowach zaprzeczył tym oskarżeniom. "Spotykaliśmy się z Eleną przez kilka miesięcy. Wielu może zaświadczyć, że wszystko między nami odbywało się za obopólną zgodą. W trakcie jego trwania był to ciepły związek, w którym obie strony wzajemnie się wspierały. Gdy się zakończył, Elena zaczęła błędnie odczytywać to, co się między nami wydarzyło. Zarówno prywatnie, jak również przed przyjaciółmi" - tłumaczył Huerta.

Tenoch Huerta stracił rolę w filmie Netfliksa

Aktor nie pozostawił tych zarzutów bez reakcji. "W efekcie tego wszystkiego przed kilkoma miesiącami zaangażowałem zespół prawników, aby rozpocząć działania mające na celu ochronę mojej reputacji i obalenie tych nieodpowiedzialnych i fałszywych oskarżeń, które spowodowały ogromne szkody. Choć wiem, że nie jestem doskonały, wiem też, że wszystkie zarzuty są po prostu nieprawdziwe. Pracując nieustannie nad tym, by być lepszym, muszę sprzeciwić się tym obraźliwym oskarżeniom" - oznajmił w "Variety" .