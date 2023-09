Russell Brand: Zapobiegawczo odpierał zarzuty

Russell Brand, brytyjski aktor i komik oraz były mąż Katy Perry, w piątek zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odpiera zarzuty o napaść na tle seksualnym. Jak możemy dowiedzieć się z nagrania, na dniach na łamach mediów należących do Ruperta Murdocha (w tym przypadku chodzi o "The Times" oraz "The Sunday Times" i stację telewizyjną Channel 4) miały pojawić się materiały opisujące jego niestosowane zachowanie. O planowanej publikacji poinformowały Branda dwie z redakcji. W wideo odparł zarzuty i stwierdził, że ataki na niego, są absurdalne. Zwrócił również uwagę na to, że jego otwartość w sprawach seksu została przeinaczona o on sam stał się celem zaplanowanej akcji.