Nick Cannon: Tuzin dzieci z sześcioma kobietami

Nick Cannon należy do grona najbardziej płodnych artystów w branży rozrywkowej - i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Amerykański aktor, komik i raper w ciągu kilku lat doczekał się aż dwunastu pociech z sześcioma różnymi partnerkami. Jak sam zapewniał w wywiadach, żaden z potomków nie był rezultatem tzw. "wpadki". "Jestem przede wszystkim ojcem. Mam poczucie winy, bo nie spędzam z dziećmi tyle czasu, ile bym chciał. A chwile spędzone z nimi są najcenniejsze" - zdradził w zeszłym roku w wywiadzie udzielonym "People"."

Ten wizerunek idealnego ojca może jednak teraz ulec w gruzach. Wszystko przez wypowiedź jego byłej partnerki, modelki Jessiki White. W rozmowie z serwisem "Page Six" powiedziała, że wspomina związek z Cannonem wyjątkowo negatywnie - jak zaznaczyła, gwiazdor był toksycznym i niedojrzałym partnerem. "Doświadczyłam w tym związku emocjonalnej przemocy. Jestem pierwszą osobą w Hollywood, która o tym mówi, nie próbując go wybielać. Jest mi znacznie lepiej bez niego. Nie potrzebuję w swoim życiu tej okropnej energii i całego tego gó... Skończyłam z tym" - wyznała modelka znana przede wszystkim ze współpracy ze marką Victoria’s Secret.

Para spotykała się od 2015 do 2020 roku. Pod koniec ich związku White poroniła ciążę. Zaledwie dwa tygodnie później odkryła, że jej chłopak spodziewa się dziecka z inną kobietą. Dowiedziała się o tym... z opublikowanego na Instagramie wpisu. "Mieliśmy właśnie rozpocząć procedurę in-vitro. W mediach przedstawiano mnie jako tę, która próbowała rozbić czyjś związek. A było dokładnie na odwrót. Miesiącami atakowano mnie w Internecie. Nie rozstaliśmy się z Nickiem od razu, przez jakiś czas próbowaliśmy wszystko naprawić" - wyznała.

White zaznaczyła, że nie porzuciła marzeń o macierzyństwie. "Zdecydowanie chcę spróbować, ale tym razem z właściwym mężczyzną. Nie mogę się doczekać chwili, gdy kogoś pokocham i urodzę dziecko" - wyjawiła modelka.



I dodała, że nie będzie już więcej wypowiadać się w mediach na temat Cannona. "Jestem naprawdę zmęczona ciągłymi pytaniami o Nicka. Proszę, opublikujcie to, że mam dość rozmów o nim" - skwitowała. Modelka zapowiedziała też, że jest w trakcie pisania książki. Czy pojawi się w niej wątek Cannona? "Jeśli tak, to wzmianka o nim będzie bardzo krótka. Myślę, że połowa rozdziału to wciąż za dużo" - stwierdziła.