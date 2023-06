Luc Besson od przeszło pięciu lat mierzył się z oskarżeniami o gwałt, którego miał się dopuścić na belgijsko-holenderskiej aktorce Sand Van Roy. Gwiazda wystąpiła w nakręconej przez legendarnego reżysera produkcji science fiction "Valerian i Miasto Tysiąca Planet" z 2017 roku.



Luc Besson: Aktorka Sand Van Roy oskarża go o gwałt

Kobieta utrzymywała, że na planie tego filmu nawiązała z Bessonem romans, który bardzo szybko przerodził się w przemocowy, toksyczny związek. Ich relację zakończył rzekomy gwałt, którego 64-letni obecnie filmowiec miał dopuścić się na młodszej od niego o prawie 30 lat aktorce 17 maja 2018 roku w pokoju hotelowym w Paryżu. Następnego dnia Van Roy złożyła na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.



W lutym 2019 roku, po wielomiesięcznym śledztwie, prokuratura umorzyła sprawę ze względu na brak wystarczających dowodów. Aktorka wniosła więc przeciwko reżyserowi pozew cywilny. Rozpoczęte wówczas dochodzenie zakończyło się oddaleniem zarzutów w grudniu 2021 roku. Van Roy złożyła apelację od tego wyroku i po raz kolejny poniosła klęskę - tym razem ostateczną.



Cour de cassation, czyli francuski odpowiednik Sądu Najwyższego, właśnie oczyścił Bessona ze wszystkich zarzutów. Aktorka nie może go ponownie pozwać w tej sprawie ani we Francji, ani w żadnym europejskim kraju. Van Roy podjęła już taką próbę w Belgii, ale jej działania okazały się bezskuteczne.

"Ta decyzja potwierdza jedynie wszystkie dotychczasowe decyzje sądów z ostatnich pięciu lat, zgodnie z którymi pan Besson jest niewinny. Ostatecznie kończy to procedurę rozpoczętą w 2018 roku, podczas której Luc Besson był systematycznie oczyszczany z zarzutów przez sędziów badających sprawę. Z zadowoleniem przyjmuję tę decyzję, gdyż pozwoliła ona w ostateczny i klarowny sposób ujawnić prawdę" - skomentował adwokat reżysera Thierry Marambert w oświadczeniu udostępnionym "IndieWire".