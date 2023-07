Kevin Spacey złożył zaskakujące zeznania

Kevina Spaceya oskarża czterech mężczyzn, którzy twierdzą, że w latach 2001-2013 byli napastowani przez aktora, gdy ten był dyrektorem londyńskiego teatru Old Vic. Wśród oskarżeń było między innymi to, że Spacey jedną ofiarę odurzył, by wykorzystać ją seksualnie. Od początku trwania procesu Spacey zdecydowanie nie przyznaje się do winy, a jego obrońcy starają się przekonać ławników, że na drodze do prawdy stoi kilka przeszkód w postaci tego jak postrzegane są sławne osoby i plotki z nimi związane oraz to, w jaki sposób traktują je inni. Mają nadzieję na to, że osoby, które wydadzą wyrok na Spaceya dostrzegą, że oskarżenia są wyssane z palca, a do wszelkich opisywanych zdarzeń doszło za obopólną zgodą.

Jak informuje portal "Deadline", tej linii obrony trzyma się teraz Kevin Spacey, który nie zaprzecza, że doszło do intymnych kontaktów pomiędzy nim, a oskarżającymi go mężczyznami. Mówiąc o pierwszym z nich stwierdził, że jest "uroczy i zabawny". Mężczyzna oskarżył go o agresywne złapanie za krocze w trakcie drogi na jedno z showbiznesowych przyjęć na początku XXI wieku. "Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, czułem się z nim bardzo zrelaksowany, było na swój sposób intymnie. Cieszyło nas nasze towarzystwo" - opowiada o tym przypadku gwiazdor "Podejrzanych". Przyznaje też, że dotykał innego z mężczyzn, ale według niego nie był to agresywny i bolesny sposób. "Dotykałem go romantycznie, intymnie. Jestem wielkim flirciarzem" - twierdzi.

Według zeznań Spaceya do niczego więcej nie doszło, bo domniemana ofiara dała jasno do zrozumienia, że sobie tego nie życzy. "Tak się czasem zdarza. Trzeba szanować to, jak daleko chce posunąć się ktoś inny. Nie pamiętam, o czym dokładnie rozmawialiśmy, ale pamiętam ton naszej rozmowy, pamiętam atmosferę, pamiętam śmiechy. Dobrze się razem bawiliśmy" - wspomina aktor.

Zdjęcie Kevin Spacey / Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Kevin Spacey wraca do aktorstwa

Kariera Kevina Spaceya załamała się po ujawnieniu oskarżeń o molestowanie. Aktor stracił rolę w serialu "House of Cards" , został też usunięty z obsady "Wszystkich pieniędzy świata" Ridleya Scotta. W głównej roli zastąpił go tam Christopher Plummer. Z powodu afery nie ukończono prac nad filmem Netfliksa zatytułowanym "Gore", w którym Spacey wcielał się w rolę legendarnego Gore Vidala. Film był niemal gotów do premiery, ale zdecydowano się odłożyć go na półkę.

W ostatnich miesiącach Spacey próbuje wrócić na ekrany, ale grywa w niszowych produkcjach. W sierpniu do kin trafi komediowy thriller "Peter Five Eight" z jego udziałem, na premierę czekają też m.in. włoski film "The Man Who Drew God", a także brytyjski thriller "Control", w którym gwiazdor jedynie użyczył głosu jednemu z bohaterów.

