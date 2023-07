Do niedawna wydawało się, że zła passa Kevina Spaceya powoli dobiega końca. W październiku zeszłego roku oskarżany o liczne przestępstwa na tle seksualnym aktor wygrał proces cywilny, który wytoczył mu Anthony Rapp. Mężczyzna oskarżał hollywoodzkiego gwiazdora o napaść seksualną, do której doszło rzekomo w 1986 roku, gdy Rapp miał zaledwie 14 lat. Ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku uznała jednak, że Spacey nie dopuścił się zarzucanych mu czynów.

W styczniu dwukrotny laureat Oscara po raz pierwszy od wybuchu skandalu wystąpił publicznie, by odebrać przyznaną mu przez Narodowe Muzeum Kinematografii w Turynie nagrodę Stella della Mole Award za całokształt twórczości. Wygłosił też tzw. mistrzowski wykład oraz wziął udział w pokazie filmu "American Beauty" z 1999 roku, w którym zagrał jedną z najbardziej pamiętnych ról w karierze.

Kevin Spacey przed sądem w Londynie

Kłopoty gwiazdora się jednak nie zakończyły. Pod koniec czerwca w sądzie Southwark Crown Court w Londynie ruszył kolejny proces wytoczony mu przez czterech mężczyzn. 63-letni aktor oskarżany jest m.in. o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, trzy przypadki napaści na tle seksualnym oraz doprowadzenie osoby siłą do czynności seksualnych. Do zdarzeń tych miało dochodzić w latach 2001-2013, gdy Spacey był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru Old Vic.

Domniemane ofiary określiły go mianem drapieżnika seksualnego, który czerpał satysfakcję z cudzego cierpienia. "Lubił sprawiać, by inni czuli się bezsilni" - powiedziała prokuratorka Christie Agnew. Adwokat oskarżonego wygłosił krótkie oświadczenie, w którym przekonywał, że jego klient jest niewinny.

Kevin Spacey niczym morderca z filmu "Siedem"?

Podczas poniedziałkowej rozprawy jeden z oskarżycieli Spaceya porównał jego zachowanie do psychopatycznego mordercy, w którego wcielił się w kultowym thrillerze Davida Finchera "Siedem" . "Przypomina mi tę postać. Jest podobnie upiorny" - zeznał mężczyzna. Jak podkreślił, aktor wielokrotnie molestował go seksualnie.

"Od samego początku naszej znajomości próbował mnie uwieść. Lubił chwytać mnie za rękę i kłaść moją dłoń na swoje przyrodzenie. Gdy go odpychałem i mówiłem, że jest świrem, reagował śmiechem. Kompletnie go to nie zawstydzało. Złość go podniecała" - powiedział. Pewnego dnia podczas wspólnej podróży samochodem Spacey miał złapać mężczyznę za krocze, przez co ten prawie zjechał z drogi. "Chwycił mnie bardzo mocno, to naprawdę bolało. Pchnąłem go na drzwi i powiedziałem, że następnym razem go znokautuję, a on tylko zachichotał" - relacjonowała domniemana ofiara aktora.



Kevin Spacey wraca do aktorstwa

Kariera Kevina Spaceya załamała się po ujawnieniu oskarżeń o molestowanie. Aktor stracił rolę w serialu "House of Cards" , został też usunięty z obsady "Wszystkich pieniędzy świata" Ridleya Scotta. W głównej roli zastąpił go tam Christopher Plummer. Z powodu afery nie ukończono prac nad filmem Netfliksa zatytułowanym "Gore", w którym Spacey wcielał się w rolę legendarnego Gore Vidala. Film był niemal gotów do premiery, ale zdecydowano się odłożyć go na półkę.

W ostatnich miesiącach Spacey próbuje wrócić na ekrany, ale grywa w niszowych produkcjach. W sierpniu do kin trafi komediowy thriller "Peter Five Eight" z jego udziałem, na premierę czekają też m.in. włoski film "The Man Who Drew God", a także brytyjski thriller "Control", w którym gwiazdor jedynie użyczył głosu jednemu z bohaterów.