Kevin Spacey molestował śpiącego mężczyznę? Szokujące wiadomości z procesu

Mężczyzna, aspirujący aktor, zgodził się pójść z gwiazdą "American Beauty" do jego domu, bo, jak sam przyznał, "To Kevin Spacey". Jak wspominał, wcześniej napisał do odtwórcy roli Franka Underwooda w 2008 roku z prośbą wzięcie go pod swoje skrzydła.



Ku jego zaskoczeniu Spacey odezwał się i zaprosił na drinka. Podczas spotkania poszkodowany czuł się "dziwnie wyjątkowy". Obaj udali się następnie do domu Spaceya, gdzie zjedli pizzę i palili marihuanę. Gwiazdor miał wówczas wtulić swoją głowę w krocze poszkodowanego.

Mężczyzna oskarżający Spaceya uznał to za "strasznie dziwne". Jednocześnie nie chciał urazić kogoś "tak potężnego w biznesie, w którym chcesz się wybić". Wstał więc i zaczął przeglądać kolekcję filmową zdobywcy dwóch Oscarów. Pytał o inne gwiazdy, ale Spacey nie miał ochoty na rozmowę.



Mężczyzna zasnął na kilka godzin. Gdy się obudził, Spacey miał dopuszczać się na nim czynności seksualnych. Przestał, gdy zauważył, że młodzieniec się ocknął. Spacey wyprosił go wówczas ze swojego mieszkania, zaznaczając, by nikomu nie mówił, co właśnie zaszyło.



Poszkodowany zeznał, że słyszał o upodobaniu gwiazdora do młodych mężczyzn, ale nie wiedział wówczas, że jest on seksualnym drapieżcą.

Pozostali trzej mężczyźni oskarżający Spaceya zeznawali w zeszłym tygodniu. Jeden z nich oznajmił, że był dotykany przez aktora w miejscach intymnych, a jego status gwiazdy sprawił, że nie widział sensu w zgłoszeniu sprawy na policję. Inny z oskarżających, dawny kierowca Spaceya, twierdzi, że aktor molestował go ponad dziesięć razy.



Dotychczas dwukrotny zdobywca Oscara nie zeznawał. Ma jednak obowiązek uczestniczenia w rozprawach. Spacey zdradził mediom, że ma nadzieję na szybki powrót do aktorstwa po pomyślnym dla niego zakończeniu procesu.



Pierwsze oskarżenia przeciwko Spaceyemu pojawiły się w 2017 roku. Aktor został wówczas zwolniony serialu "House of Cards" i usunięty z filmu "Wszystkie pieniądze świata".