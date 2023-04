Kinio na Granicy 2023: Małgorzata Bogdańska, Marek Koterski i "Zakochani grafomani"

Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski: "Zakochani grafomani"

Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski to znane filmowe małżeństwo. Ona - aktorka, on - reżyser. Przy okazji jubileuszowej 25. edycji festiwalu Kino na Granicy artyści zaprezentują publiczności w Cieszynie spektakl "Zakochani grafomani".

"To prapremierowy występ wokalny a capella 'Kocham i nienawidzę'" - zapowiadają twórcy.

Co znajdzie się w programie spektaklu? 11 piosenek do tekstów Marka Koterskiego i muzyki Andrzeja Korzyńskiego, Arka Grochowskiego, Małgorzaty Bogdańskiej i Marka Koterskiego. Po występie odbędzie się spotkanie z widzami.

"Drodzy Widzowie! Kiedy idziemy na występ wokalny - chcielibyśmy, żeby nam się tego słuchało, żeby nas to obchodziło, żeby "poczuć to plecami" i żeby mieć ochotę jeszcze raz to usłyszeć. Życzymy Państwu i sobie spełnienia tych oczekiwań. Ale - niezależnie od tego jak Państwo odbiorą nasz występ, my go traktujemy jako jedną, słowno-wokalną wypowiedź o uczuciach" - mówią artyści.

Na swój występ Marek Koterski i Małgorzata Bogdańska specjalnie zapraszają użytkowników portalu Interia!



Marek Koterski i Małgorzata Bogdańska: Jak się poznali?

Marek Koterski i Małgorzata Bogdańska poznali się podczas prób teatralnych w 2004 roku.

"Wszedłem na scenę i mówię: bardzo mi się pani podobała. A ona mówi: bardzo mnie to cieszy, że podobałam się panu jako aktorka. Odpowiedziałem: jako aktorka też, ale przede wszystkim jako kobieta. No i tak się zaczęło" - powiedział w jednym z wywiadów Marek Koterski.

Szybko zostali parą nie tylko w życiu prywatnym, ale też zawodowym. Wzięli ślub, założyli razem teatr i wystawiali spektakle, w których ona grała, a on reżyserował.