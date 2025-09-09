Wrześniowe odsłony projektu z "50 na 50". Kulminacja na 50. edycji FPFF w Gdyni

Wrześniowe odsłony projektu "50 na 50"

Trwają wrześniowe odsłony projektu "50 na 50", czyli całoroczne ogólnopolskie obchody 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W sierpniu spotkano się 20 razy w 8 instytucjach i usłyszano ponad 20 festiwalowych historii od twórców kina oraz ekspertów. Rozmawiano o absurdzie oraz przemianie wewnętrznej. Świętowano razem z Adasiem Miauczyńskim. Przypomniano niedawnych laureatów Złotych Lwów oraz debiuty uznanych reżyserów i reżyserek XXI wieku.

Wrzesień zmierza do punktu kulminacyjnego obchodów jubileuszu, czyli 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni . Spotkania i projekcje odbyły się już w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Atrakcje czekają jeszcze na kinomanów m.in. w Pleszewie, Żywcu, Koszalinie, Krakowie, Płocku i Hrubieszowie.

"50 na 50" - wrześniowe spotkania:

"50 na 50. Z Gdyni do Pleszewa, Pociąg do filmu" | Kino Hel, Zajezdnia Kultury, Pleszew

11.09 - "Moje córki krowy", reż. Kinga Dębska

12.09 - "Supernova", reż. Bartosz Kruhlik i spotkanie z reżyserem

13.09 - "Sezony", reż. Michał Grzybowski i spotkanie z reżyserem i aktorką Agnieszką Dulębą-Kaszą

"Kaskady pokoleniowe" | Kino Janosik, Żywiec

12.09 - "Sanatorium pod Klepsydrą", reż. Wojciech Jerzy Has i wprowadzenie filmoznawcy Macieja Gila

"Złote Lwy w Koszalinie" | Kino Kryterium, Koszalin

19.09 - "Cześć Tereska", reż. Robert Gliński

19.09 - "Cicha noc", reż. Piotr Domalewski

20.09 - "Rewers", reż. Borys Lankosz

Po projekcjach spotkanie z dziennikarką i krytyczką filmową Anną Serdiukow

"Złote Lwy w Dworku" | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Kraków

20.09 - "Wszystkie nasze strachy", reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt

"Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - przełamuje bariery"

Sala kinowo-widowiskowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku i sala kinowa hotelu Czardasz w Płocku

26.09 - sala kinowo-widowiskowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku

"Sonata", reż. Bartosz Blaschke. Po filmie dyskusja z twórcami i mini recital fortepianowy Grzegorza Płonki

26.09 - sala kinowo-widowiskowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku

"Ikar. Legenda Mietka Kosza", reż. Maciej Pieprzyca. Po filmie dyskusja z twórcami i Tomaszem Lachem przyjacielem Mietka Kosza. Minirecital muzyki Mieczysława Kosza na fortepianie zagra Zdzisław Babiński.

30.09 - sala kinowa hotelu Czardasz w Płocku

"Imagine", reż. Andrzej Jakimowski i spotkanie z reżyserem.

"Na wschodnim szlaku: historie ludzi i miejsc w polskim kinie" | Hrubieszowski Ośrodek Kultury, Kino Plon

29.09 - "Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski. Koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej z pieśniami i tańcami ludowymi i żydowskimi. Wykład o folklorze i muzyce na pograniczu.

Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"50 na 50": 34 miasta, 57 instytucji

W ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji organizuje przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pokazom towarzyszą spotkania z gośćmi, którzy opowiadają o prezentowanych filmach i dzielą się festiwalowymi wspomnieniami.

Dzięki temu poznajemy historię FPFF przez pryzmat wybitnych filmowców i filmowczyń, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Marek Koterski, Małgorzata Szumowska czy Daniel Olbrychski. Nie brakuje głosu młodszego pokolenia, m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana P. Matuszyńskiego, Korka Bojanowskiego, Piotra Domalewskiego i Marii Zbąskiej.

Wydarzenia z cyklu "50 na 50" odbywają się od marca do grudnia 2025 roku. Projekt gości zarówno w kinach studyjnych, plenerowych, jak i DKF-ach. Swoje przeglądy organizują domy i ośrodki kultury oraz biblioteki i mediateki. Z oferty korzystają także studenci uniwersytetów i szkół filmowych. 50-lecie FPFF ponadto świętują inne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, Kino na Granicy w Cieszynie, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czy Bana Film Festiwal w Pleszewie.

Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna na stronie festiwalu w Gdyni. Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem projektu "50 na 50".