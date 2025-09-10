To oni zdecydują, kim będą laureaci 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Gdynia 2025: składy konkursowych jury

50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w tym roku w dniach 22-27 września. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, która trwa w Kinie Kultura w Warszawie, ujawniono składy jurorskie festiwalowych konkursów.

Przewodniczącym Konkursu Głównego został reżyser, laureat ubiegłorocznych Srebrnych Lwów za film "Dziewczyna z igłą", Magnus von Horn. Razem z nim oceniać filmy będą (w kolejności alfabetycznej): kompozytor Bartosz Chajdecki, scenografka i dekoratorka wnętrz Magdalena Dipont, operator filmowy Łukasz Gutt, producentka i kierowniczka produkcji Magdalena Kamińska, scenarzysta Łukasz M. Maciejewski i aktorka Grażyna Szapołowska.

Jurorami w festiwalowym Konkursie Perspektywy zostali: rektorka łódzkiej Filmówki i montażystka Milenia Fiedler (przewodnicząca jury) oraz reżyserka Olga Chajdas i producent filmowy Mariusz Włodarski.

W jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych znaleźli się: reżyserka Kasia Adamik (przewodnicząca jury) oraz aktor Mirosław Baka i reżyserka Monika Majorek.

Z kolei w jury Nagrody za debiut reżyserki lub drugi film (sekcja międzykonkursowa) zasiądą: jako przewodniczący jury reżyser Borys Lankosz oraz aktorka Sonia Bohosiewicz i reżyserka Mara Tamkovich.

Jakie filmy powalczą o nagrody w konkursach 50. FPFF?

Od końca lipca znamy listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego, Konkursu Perspektywy oraz Konkursu Filmów Krótkometrażowych jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni . W Konkursie Głównym znalazło się 16 filmów. Wśród nich jest 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich i 2 drugie filmy reżyserów. O Złote Lwy powalczą m.in. nowe produkcje Wojciecha Smarzowskiego, Piotra Domalewskiego, Agnieszki Holland czy Władysława Pasikowskiego.



"Półwiecze festiwalu zamykamy wyjątkowo różnorodnym zestawem filmów z Konkursu Głównego. Mamy tu mocne nazwiska, tytuły, które już zdążyły stać się głośne i nasze tegoroczne odkrycia" - komentowała decyzję komisji selekcyjnej Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.

Zgodnie z regulaminem 50. FPFF wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonali: dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska przy wsparciu powołanego przez nią Zespołu Selekcyjnego, w którym w tym roku znaleźli się: operator i reżyser Marcin Koszałka , producentka Irena Strzałkowska i reżyser Janusz Zaorski oraz Komitet Organizacyjny.

"Po świetnie przyjętej pierwszej odsłonie Perspektyw tegoroczna konkursowa ósemka znów pozwoli nam spojrzeć szerzej na nowe polskie kino. Stworzyliśmy ten konkurs po to, żeby pomóc większej liczbie filmów w dotarciu do widza. I to się dzieje" - mówiła o drugim konkursie Łapińska.

"O udział w konkursie krótkich metraży ubiegało się aż 190 tytułów, wybór był więc bardzo trudny. Widzę tu esencję tego, o czym chcą dziś opowiadać młodzi. To często komentarz do świata wokół nas - jego strachów i niepokojów" - dodała.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni.