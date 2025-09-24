Pierwsza edycja nagród Pulsar. Nagroda dla Nadii Lebik

23 września, podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbyła się pierwsza gala wręczenia pierwszych nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Podczas wydarzenia nagroda w kategorii wspierającej reżyserki obsady powędrowała do Nadii Lebik.

"Ta nagroda jest dla nas reżyserów obsady absolutnie najważniejsza. Dziękuję za dostrzeżenie mojej pracy. [...] Uważam, że casting to jest przede wszystkim szansa, żeby poznać człowieka, więc dziękuję wszystkim aktorom, ale też twórcom, artystom, którzy nam zaufali. [...] Tę nagrodę dedykuję również osobom, które kiedyś usłyszały 'nie' i mimo to przyszły kolejny raz na casting" - mówiła ze sceny.

Nadia Lebik dla Interii. Kulisy reżyserii obsady

Tuż po rozdaniu nagród Nadia Lebik udzieliła wywiadu dla Interii, w którym opowiedziała o szczegółach swojej pracy. Kobieta przyznała, że osoby zajmujące się reżyserią obsady dość wcześnie zaczynają pracę przy projekcie, w zasadzie tuż po otrzymaniu i przeczytaniu gotowego scenariusza.

"To jest taki moment, w którym spotykamy się z postacią i dopiero później otwieramy casting" - tłumaczyła.

"Oczywiście zaczyna się od castingu postaci głównych. To jest serce filmu, żeby znaleźć bohatera, a potem stworzyć mu cały świat poprzez drugi plan" - dodała.

W dalszej części rozmowy Lebik podkreśliła ogromną rolę castingu. Ten inspirujący, choć czasem niełatwy proces jest istotny przy każdej produkcji:

"Casting się musi odbyć, ta próba jest istotna, by sprawdzić, czy aktor pasuje do historii, ale też i relacji. Nie szukamy przecież tylko jednego bohatera, ale kilku lub kilkudziesięciu. Sprawdzenie chemii między aktorami jest bardzo istotne".

"Uważam, że casting jest najtrudniejszym spotkaniem dla aktorów. Nie tylko dlatego, że oni ze sobą konkurują, że próbują w bardzo krótkim czasie przedstawić propozycję postaci, mając często bardzo mały zasób wiedzy na jej temat [...]. Jest to bardzo intymne spotkanie, trudne, które sporo też kosztuje emocjonalnie, więc wymaga ogromnej delikatności i zrozumienia tego, co tak naprawdę aktor jest w stanie zrobić w warunkach castingu z tym bohaterem [...]. To jest też przede wszystkim znajomość warsztatu aktorskiego, czyli narzędzi, z których artysta może lub powinien korzystać" - podkreślała.

