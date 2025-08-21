Sierpniowe odsłony projektu "50 na 50". "Dzień świra" w kilku miastach w Polsce

Sierpniowe odsłony projektu "50 na 50"

Do 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni coraz bliżej, ale dzięki projektowi "50 na 50" obchody jubileuszu już trwają.

Spotkania i projekcje zaplanowano w Opolu Lubelskim, Lubomierzu, Gdyni, Wrocławiu, Zwierzyńcu, Krakowie i Katowicach. W wakacyjnych odsłonach projektu "50 na 50" organizatorzy zapraszają na "Dni świra. Sierpień z Adasiem Miauczyńskim", "Gdynię z humorem". "Złote Lwy" zawitają do Dworku Białoprądnickiego. Kontynuowane będą "Trzy dekady polskiego absurdu".



"Przegląd 50 na 50 w Jarocinie uważamy za bardzo udany: frekwencja dopisała, a filmy oraz spotkania z gośćmi przyciągnęły nie tylko mieszkańców, ale również festiwalowiczów z różnych stron Polski, którzy odwiedzili kino przy okazji Jarocin Festiwal. Spotkanie z reżyserką Magdaleną Łazarkiewicz oraz owocna dyskusja z uczestnikami w trakcie to dla nas ogromna wartość. Dostaliśmy bardzo pozytywny feedback od uczestników oraz wiele cennych wskazówek dotyczących organizacji wydarzeń w naszym mieście" - komentuje Emilia Wojtas ze Stowarzyszenia Jarocin XXI.

W sierpniu w ramach cyklu "50 na 50" odbędą się jeszcze takie spotkania:

"Gdynia z humorem" | Kino plenerowe w Parku Miejskim, Opole Lubelskie

22.08 - "Konopielka", reż. Witold Leszczyński

"Dni świra. Sierpień z Adasiem Miauczyńskim" | Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław

23.08 - "Dzień świra", reż. Marek Koterski. Po filmie quiz z nagrodami.

"Złote Lwy w Dworku" | Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki, Kraków

23.08 - "Silent Twins", reż. Agnieszka Smoczyńska

30.08 - "Zabij to i wyjedź z tego miasta", reż. Mariusz Wilczyński. Po filmie spotkanie z reżyserem.

"Trzy dekady polskiego absurdu" | Kino Kosmos, Katowice

28.08 - "Dzień świra", reż. Marek Koterski. Po filmie spotkanie z reżyserem.

"50 na 50": 34 miasta, 57 instytucji

W ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji organizuje przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pokazom towarzyszą spotkania z gośćmi, którzy opowiadają o prezentowanych filmach i dzielą się festiwalowymi wspomnieniami.

Dzięki temu poznajemy historię FPFF przez pryzmat wybitnych filmowców i filmowczyń, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Marek Koterski, Małgorzata Szumowska czy Daniel Olbrychski. Nie brakuje głosu młodszego pokolenia, m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana P. Matuszyńskiego, Korka Bojanowskiego, Piotra Domalewskiego i Marii Zbąskiej.

Wydarzenia z cyklu "50 na 50" odbywają się od marca do grudnia 2025 roku. Projekt gości zarówno w kinach studyjnych, plenerowych, jak i DKF-ach. Swoje przeglądy organizują domy i ośrodki kultury oraz biblioteki i mediateki. Z oferty korzystają także studenci uniwersytetów i szkół filmowych. 50-lecie FPFF ponadto świętują inne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, Kino na Granicy w Cieszynie, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czy Bana Film Festiwal w Pleszewie.

Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna na stronie festiwalu w Gdyni. Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem projektu "50 na 50".