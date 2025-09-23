Rozpoczął się 50. FPFF w Gdyni. Wyjątkowe wydarzenie na gali otwarcia
Pokaz filmu "Chopin, Chopin!" zainaugurował w poniedziałkowy wieczór 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas poprzedzającej projekcję gali wręczony został Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Pomorskiej Fundacji Filmowej za produkcję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Joanny Łapińskiej, Dyrektor Artystycznej festiwalu.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za liczącą już pół wieku działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiego kina artystycznego, w kraju i na świecie, oraz za stworzenie przestrzeni, w której widzowie, twórcy, krytycy i organizatorzy życia filmowego mogą wymieniać idee i pomysły, wpływające stymulująco na rozwój polskiej kinematografii, ale także dzielić się emocjami, które towarzyszą projekcjom i wydarzeniom specjalnym.
Joanna Łapińska otrzymała z kolei wyróżnienie za długoletnią pracę organizacyjną, jurorską i ekspercką dla kilku najważniejszych festiwali oraz instytucji filmowych w Polsce, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, Festiwalu Transatlantyk, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
"Joanna Łapińska - wyjątkowa osobowość, która potrafi łączyć pasję i wiedzę o filmie, z kompetencjami organizacyjnymi i umiejętnością jednoczenia ludzi świata artystycznego, politycznego i biznesu w imię dobra wspólnego, jakim jest polskie kino" - napisano w laudacji.
"Za determinację tworzenia nowych przestrzeni i ścieżek kultury filmowej, odwagę mówienia w równym stopniu o kryzysach i sukcesach polskiej kinematografii, pasję odkrywania tego, co frapujące i nieoczywiste i docenianie głównego nurtu. Za każdy festiwal, który wyszedł spod jej dłuta, bo w każdym było wiele twórczego powietrza - od Nowych Horyzontów, przez Transatlantyk, aż po Gdynię, porywającego za sobą rzesze miłośników filmu. Z życzeniami, aby jej zamiłowanie i cierpliwość do kina nie ustawały i kreśliły szeroką przyszłość przed polską kulturą" - dodano.