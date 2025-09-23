Rozpoczął się 50. FPFF w Gdyni. Wyjątkowe wydarzenie na gali otwarcia

Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" na gali otwarcia festiwalu w Gdyni

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za liczącą już pół wieku działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiego kina artystycznego, w kraju i na świecie, oraz za stworzenie przestrzeni, w której widzowie, twórcy, krytycy i organizatorzy życia filmowego mogą wymieniać idee i pomysły, wpływające stymulująco na rozwój polskiej kinematografii, ale także dzielić się emocjami, które towarzyszą projekcjom i wydarzeniom specjalnym.

Joanna Łapińska otrzymała z kolei wyróżnienie za długoletnią pracę organizacyjną, jurorską i ekspercką dla kilku najważniejszych festiwali oraz instytucji filmowych w Polsce, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, Festiwalu Transatlantyk, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Reklama

"Joanna Łapińska - wyjątkowa osobowość, która potrafi łączyć pasję i wiedzę o filmie, z kompetencjami organizacyjnymi i umiejętnością jednoczenia ludzi świata artystycznego, politycznego i biznesu w imię dobra wspólnego, jakim jest polskie kino" - napisano w laudacji.

"Za determinację tworzenia nowych przestrzeni i ścieżek kultury filmowej, odwagę mówienia w równym stopniu o kryzysach i sukcesach polskiej kinematografii, pasję odkrywania tego, co frapujące i nieoczywiste i docenianie głównego nurtu. Za każdy festiwal, który wyszedł spod jej dłuta, bo w każdym było wiele twórczego powietrza - od Nowych Horyzontów, przez Transatlantyk, aż po Gdynię, porywającego za sobą rzesze miłośników filmu. Z życzeniami, aby jej zamiłowanie i cierpliwość do kina nie ustawały i kreśliły szeroką przyszłość przed polską kulturą" - dodano.