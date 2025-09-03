Otworzy sekcję "Gdynia Dzieciom" i powalczy o Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" na festiwalu w Gdyni i w kinach

Zanurzony w śląskiej mitologii familijny film przygodowy "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" 22 września uroczyście otworzy sekcję "Gdynia Dzieciom", która od 21 lat towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i jest częścią projektu Polskie Kino Młodego Widza Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" to pełna przygód, emocji i humoru historia rodzeństwa Janka i Zosi, którzy podczas wakacji u dziadków trafiają w sam środek świata śląskich baśni i legend. W poszukiwaniu tytułowego sreberka muszą zejść do opuszczonej kopalni i zmierzyć się z przebiegłym Szarlejem.

Reżyserem i współautorem scenariusza (razem z Wojciechem Kuczokiem i Piotrem Januszem) jest Tomasz Jurkiewicz , który za swój poprzedni film "Każdy ma swoje lato" (2021) otrzymał m.in. "Złotego Anioła" w konkursie filmów polskich "From Poland" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Tofifest" w Toruniu i Nagrodę im. Stanisława Różewicza za reżyserię podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".



W rolach głównych w "Skarbku..." występują: Piotr Musianek, Barbara Gacek, Jakub Tomczyk, Olgierd Łukaszewicz, Sonia Bohosiewicz, Dorota Pomykała, Lech Dyblik, Cezary Kosiński i Sebastian Stankiewicz.

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" nie tylko otworzy sekcję "Gdynia Dzieciom". Film został również zakwalifikowany do konkursu Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka, gdzie powalczy o nagrodę dla najlepszego filmu dla dzieci i młodzieży.

Dystrybutorem familijnej produkcji jest TVP Dystrybucja Kinowa. Tytuł trafi na ekrany polskich kin 24 października.

