Nie żyje Leszek Kopeć. Z nim polskie kino odnosiło największe sukcesy

"Odszedł człowiek legenda, człowiek instytucja, człowiek kina. Łączył w sobie mądrość, skromność, charyzmę i zaciekawienie drugim człowiekiem. Zapamiętamy go jako twórcę kultury i autorytet, ale też - o czym wspaniale nam opowiadał - kierowcę rajdowego, producenta parasolek i autora powieści. Trudno uwierzyć w śmierć człowieka, który był od zawsze" - napisano o nim w mediach społecznościowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym w zeszłym roku świętował 25-lecie pracy.

"Miałem trochę szczęścia - mówił wówczas. - "Zaczynałem w czasach dla polskiego filmu niezmiernie trudnych. Po kilku latach, sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść". W innym wywiadzie dodawał: "To jest tak fascynujące zajęcie, że trudno się od niego oderwać. Miałem po drodze parę naprawdę lukratywnych propozycji, ale nie zdecydowałem się między innymi dlatego, że żal było mi zostawić coś, co się tak pięknie rozwija".

Reklama

"Leszku, nie umiemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat bez Ciebie" - podsumowano.

Leszek Kopeć: Sylwetka

Leszek Kopeć urodził się 3 lipca 1951 roku. Był producentem, przedsiębiorcą, wydawcą. Dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Prezesem Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. Absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (1976) oraz Studium Menedżerów prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów (2001).

W latach 1973-1977 redaktorem i współzałożycielem literackiego pisma studenckiego UG "Litteraria". Autorem powieści "Kredowe koło" (1989), opowiadań oraz recenzji publikowanych w polskich czasopismach. W latach 1993-1994 redaktorem naczelnym wydawnictwa "Fokus", od 1995 do 2002 roku współpracownikiem kuriera czytelniczego "Megaron". W latach 1999-2005 Dyrektorem Neptun Filmu, od 2000 do 2002 roku producentem, a następnie Dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od 2005 do 2010 roku dyrektorem Centrum Kultury w Gdyni. Od 2015 do 2022 roku dyrektorem Gdyńskiego Centrum Filmowego. Od 2010 do 2022 roku wydawcą kwartalnika artystycznego "Bliza". Od 2010 roku dyrektorem Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Joanna Łapińska i Leszek Kopeć o tegorocznej edycji festiwalu INTERIA.PL

Leszek Kopeć był producentem kilkudziesięciu filmów dyplomowych absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, nagrodzonych na ponad 100 i nominowanych na niemal 200 festiwalach w kraju i za granicą, w tym dwukrotnie do Złotej Palmy w konkursie Court Metrage w Cannes. Otrzymał nagrodę Orła Pomorskiego w 2015 i tytuł Osobowość Roku Gdyni 2016 przyznawany przez Dziennik Bałtycki. Został odznaczony Brązowym (2005), Srebrnym (2009) i Złotym (2015) Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Był laureatem Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni (2009). W 2017 roku został uhonorowany Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 2022 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za całokształt i osiągnięcia artystyczne. W 2025 roku został wyróżniony w złotej dziesiątce nagrody "Pomorzanin Roku".