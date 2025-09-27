"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" z Nagrodą Dziennikarzy na festiwalu w Gdyni

Debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" z Nagrodą Dziennikarzy

Podczas 50. edycji Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni akredytowani dziennikarze i dziennikarki tradycyjnie przyznali swoją nagrodę. Decyzja została podjęta w piątek, 26 września, dzień przed finałową galą. Zdecydowaną większością głosów zwyciężył debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" .

Wśród filmów, które miały szansę na tę nagrodę, znalazły się również takie produkcje, jak "Dom dobry", "Ministranci" czy "Franz Kafka".

- Brakowało takiego kina. Chciałam, żeby ten film łączył trudne tematy z elementami, które są ciepłe i podnoszące na duchu. Zależało mi też na tym, żeby zostawić sporo przestrzeni dla widza do interpretacji. Świat moich bohaterów jest hermetyczny, ale mam nadzieję, również uniwersalny - powiedziała w rozmowie z Interią Emi Buchwald.

- Mam poczucie, że jest sporo filmów - i są to bardzo ważne filmy - które opowiadają o świecie w wymiarze bardziej społecznym, politycznym i podejmują tematy "dużych rzeczy". Jestem ich świadoma, ale podjęłam decyzję, że opowiem o ludziach, którzy są mi bliscy i zmagają się z problemami przedstawionymi w "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Wydaje mi się, że one są równie istotne - powiedziała nam autorka filmu - dodała młoda reżyserka.

Mam potrzebę filmów, które odchodzą od realizmu i otwierają się na przeżycia nie do końca z naszego świata, wkraczające w sfery bardziej metafizyczne. Mam poczucie, że takie podejście odchodzi trochę w dzisiejszym kinie. Pamiętajmy jednak, że żyjemy w ogóle w świecie, gdzie panuje poważny kryzys wiary: tego, w co wierzyć, gdzie jest ta sfera duchowa, gdzie jest ta metafizyka i skąd ją czerpać. Wydaje mi się, że warto podejmować te tematy, na które oczywiście nie ma łatwej odpowiedzi. Ten film też ich nie daje powiedziała w rozmowie z Interią Emi Buchwald

"Mam pięcioro rodzeństwa. Te więzi są dla mnie jednymi z najważniejszych w życiu"

"Dorastałam w wielodzietnej rodzinie - mam pięcioro rodzeństwa. Te więzi są dla mnie jednymi z najważniejszych w życiu. Dlatego w moim pełnometrażowym debiucie fabularnym zdecydowałam się opowiedzieć o skomplikowanych relacjach między czwórką rodzeństwa wchodzącego w dorosłość. 'Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej' to ensemble piece, fabularnie

podążające za Frankiem, który znajduje się w trudnym momencie życia, oraz jego trójką rodzeństwa, usiłującego go nieustannie ratować. Film składa się z dwunastu rozdziałów, dzięki którym poznajemy najważniejsze wydarzenia z ich wspólnego życia na przestrzeni roku - pisze w swej eksplikacji autorka filmu, znana wcześniej z świetnie przyjętych krótkich metraży "Echo" i "Moja łąka kwietna".



"Kiedy wymyślam film, ważny jest dla mnie realny punkt odniesienia. Tworzę kino autorskie, więc wybieram bohaterów, którzy są mi bliscy. Interesują mnie postaci pełne sprzeczności. Nadwrażliwcy walczący o ważne dla siebie idee i relacje, ale często przy użyciu nieadekwatnych środków do osiągnięcia celu. Lubię kino, w którym bohaterowie są zanurzeni w realnych problemach, ale mają też kontakt z jakimś przeczuciem, elementami metafizycznymi, duchowymi. Sama staram się obdarzać swoich bohaterów takimi cechami" - dodaje Emi Buchwald.

Główne role w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" grają: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa, Bartłomiej Deklewa i Tymoteusz Rożynek. Partnerują im: Piotr Napierała, Daria Muszyńska i Andrzej Kłak.

Pełnometrażowy debiut Emi Buchwald nie ma jeszcze dystrybutora, więc nie wiadomo, kiedy tytuł trafi na ekrany polskich kin. Na razie trzeba go szukać na różnych festiwalach.