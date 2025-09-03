"Kiedyś buntownik, dziś odważnie przekracza granice". Jerzy Skolimowski z wyjątkową nagrodą

Jerzy Skolimowski z nagrodą FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards

22 września na Gali Otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Jerzy Skolimowski otrzyma specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards, która upamiętnia 100-lecie tego najstarszego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia krytyki filmowej.

"To ogromny zaszczyt móc wręczyć nagrodę FIPRESCI 100 w specjalnym hołdzie prawdziwemu mistrzowi kina. (...) Jerzy Skolimowski należy do grona najwybitniejszych twórców filmowych wszech czasów i jesteśmy dumni, że możemy dzielić z nim tę chwilę" - komentuje Ahmed Shawky, Prezes Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI).

"To będzie historyczny moment: 50 lat Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i 100-lecie FIPRESCI, obchodzone przez międzynarodową filmową rodzinę u nas, w Gdyni. (...) Jestem bardzo szczęśliwa, że wieczór otwarcia festiwalu uświetni wręczenie Jerzemu Skolimowskiemu jubileuszowej nagrody FIPRESCI. Zapisał się w historii kina jako artysta bezkompromisowy. Polski reżyser światowego formatu; kiedyś buntownik, dziś odważnie przekracza granice, ciągle tak samo otwarty i ciekawy rzeczywistości" - mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna Festiwalu.

"Decyzja, by odznaczyć go FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Award, ma dla mnie głębokie znaczenie. Ta organizacja zrzesza ludzi z całego świata, a polskie kino to właśnie ten adres: świat. Jesteśmy częścią większej całości. I o tym także jest ten rok" - dodaje.

"To wielki honor otrzymać nagrodę Fipresci za tak zwany całokształt twórczości, mimo iż najważniejszy film jeszcze przede mną. Zawdzięczam swoją karierę krytykom filmowym - do tej

pory nie miałem okazji należnie Im podziękować" - przyznaje Jerzy Skolimowski .

Zdjęcie Jerzy Skolimowski otrzyma specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards / materiały prasowe

Jubileuszowa nagroda FIPRESCI w Gdyni

Jubileuszowa nagroda FIPRESCI to nie tylko duże wyróżnienie dla reżysera, ale również dla festiwalu. Dotąd została przyznana tylko raz - na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, a kolejne wręczenie planowane jest podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Oprócz ceremonii wręczenia nagrody na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni obędzie się także pokaz specjalny dwóch pierwszych filmów Jerzego Skolimowskiego: "Rysopis" i "Walkower" oraz ostatniego dzieła "IO" , poprzedzonych wprowadzeniem Michała Oleszczyka i Oli Salwy.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni.