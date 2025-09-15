Gdynia Industry: ważna część 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Gdynia Industry: co w tegorocznym programie?

"Jesteśmy imprezą środowiska filmowego, miejscem istotnych, pogłębionych rozmów, przestrzenią wypracowywania zmian. Nie byłoby to możliwe bez tak szerokiego wsparcia branży filmowej, za które bardzo dziękuję. Wspólnie zbudowaliśmy mocny i aktualny program. To będzie ważna edycja Gdynia Industry" - komentuje Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna Festiwalu.

"Podczas tegorocznych wydarzeń Gdynia Industry mocno skupiamy się na przyszłości branży. Będziemy rozmawiać o tym, jak uczynić kino bardziej dostępnym, gdzie szukać dodatkowych źródeł finansowania, jak docierać do widzów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Do tego kluczowe instytucje filmowe przedstawią kierunki swoich działań na najbliższe lata. A całe wydarzenie zaczynamy od Gdynia Campus - całego dnia spotkań i wykładów dla osób studenckich wszystkich uczelni filmowych w Polsce, których filmy już za kilka lat będą ubiegać się o Złote Lwy" - mówi Ola Salwa, szefowa Gdynia Industry.

Tegoroczny program Gdynia Industry składa się z kilku części: Gdynia Campus - Rocznik 2025, debaty środowiskowe i panele dyskusyjne, konsultacje oraz networking.

W harmonogramie Gdynia Campus - Rocznik 2025 są m.in. warsztaty z pitchingu, rozwiązywania konfliktów na planie, negocjowania umów, a także finansowania.

Wśród debat środowiskowych i paneli dyskusyjnych znalazły się m.in. "Drugi akt na pierwszym planie", czyli jak "przedłużyć" życie filmu po kinowej premierze (festiwale, przeglądy, DKF), prezentacja wyników "Badania Warunków Pracy Polskich Filmowców w latach 2023-2024", "okrągły stół" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz branży filmowej, Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy prezentacja Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2026 rok.



W ramach networkingu odbędzie się m.in. pierwsza Gala Nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich, pierwsze urodziny Koła Kompozytorów Muzyki Filmowej SFP oraz networkingowe śniadania StoryLab.pro, Gildia Scenarzystów Polskich i Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Odbędą się również różne konsultacje, m.in. młodzi twórcy filmowi będą mieli wyjątkową okazję do bezpośrednich spotkań z ekspertami i pracownikami Polskiego Instytutu Sztuki oraz otwartych rozmów z ekspertami Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA).

Pełny program Gdynia Industry dostępny jest na stronie festiwalu.



50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.