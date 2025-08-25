Gdynia Dzieciom i Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka na 50. FPFF

Gdynia Dzieciom już od 21 lat

"Polskie Kino Młodego Widza już od ponad dwóch dekad jest stałym i wyjątkowym elementem na filmowej mapie Polski, w tym podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, stanowiąc filar programu Gdynia Dzieciom. To tradycja, z której jesteśmy dumni, święto młodych widzów, podczas którego kino staje się przestrzenią spotkania, wzruszeń i radości" - mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

"Od początku zależało nam, aby te pokazy były nie tylko rozrywką, ale też okazją do poznawania polskiej kultury, twórców i bohaterów, którzy na trwałe zapisali się w naszej zbiorowej wyobraźni. 21 lat temu rozpoczęliśmy tę podróż z myślą o najmłodszych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że dorastaliśmy razem: oni jako widzowie, a my jako twórcy" - dodaje.

Zdjęcie Dorota Pomykała i Olgierd Łukaszewicz w filmie Tomasza Jurkiewicza "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" / filmpolski.pl / materiały prasowe

Tegoroczną Gdynię Dzieciom, a zarazem 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zainauguruje w poniedziałkowy poranek, 22 września, w Teatrze Muzycznym przedpremierowy pokaz filmu "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" Tomasza Jurkiewicza. To historia rodzeństwa - Janka i Zosi - którzy podczas odwiedzin u dziadków przeżywają pełną emocji i niebezpieczeństw wakacyjną przygodę odkrywającą przed nimi świat śląskich baśni i legend. W poszukiwaniu tytułowego magicznego sreberka muszą zejść w czeluści opuszczonej kopalni i stawić czoła podstępnemu Szarlejowi.



Także pierwszego dnia festiwalu zaprezentowany zostanie film "O psie, który jeździł koleją 2" Magdaleny Nieć - kontynuacja uwielbianej przez najmłodszych opowieści o perypetiach Zuzi i Antka oraz ich sympatycznego czworonoga Lampo. Twórcy obu filmów spotkają się z festiwalową publicznością.

Kolejne projekcje odbywać się będą od wtorku do piątku w Konsulacie Kultury. Na najmłodszych czekają takie filmy, jak: odcinki serii "Agi Bagi i Szmatkowego Królestwa" oraz animacje: "Zapakowany" Damiana Tchórzewskiego, "Wędrówka światła" Agaty Zych, "Kiki i Bouba: Brzoskwiniowa historia" kolektywu Studio Mufka, "Japcuś i złoty kapsel" Miłosza Makowieckiego czy "Nie taki ostatni słoń" Grzegorza Koncewicza.

W programie nie mogło zabraknąć także ponadpokoleniowych telewizyjnych klasyków, czyli "Przygód Misia Uszatka", który w tym roku świętuje 50. urodziny oraz niemniej kultowych odcinków "Plastusiowego pamiętnika", którego twórczyni - animatorka Zofia Ołdak - urodziła się 95 lat temu.

Zdjęcie "Miś Uszatek" / TVP

Na nieco starszych czekają filmy: "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku" Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja, "Dziadku, wiejemy!" Olgi Chajdas, a także poruszające animacje. Wśród nich" "Inna bajka" Aliny Poszepczyńskiej, "MoMo i LuLu" Anity Kwiatkowskiej-Naqvi, "Blask" Agaty Mikiny, "Nocne podgryzanie" Gabi Bani, "Złoty step" Macieja Liska czy "Ziemniaki" Marcina Podolca.

W programie Gdyni Dzieciom znalazły się także filmy stanowiące poruszającą podróż przez tematy pamięci, przemijania i tożsamości: "Dziedzictwo" Barbary Konieckiej, "Pamięci drobinek" Dominiki Struzik i Marty Ejchart, "Było - nie ma - jest" Kamili Paciorkowskiej i Łukasza Kamila Kamińskiego, "Nabu" Joanny Rusinek czy dokument "Lili" Sylwii Rosak.

Licealistów i licealistki z pewnością zainteresuje "Pianoforte" Jakuba Piątka oraz opowiadające o nastolatkach krótkometrażowe dokumenty Studia Munka SFP: "Echo" Emi Buchwald, "Moja siostra" Mariusza Rusińskiego czy "Świeżak" Tomasza Pawlika i Michała Edelmana.

W ramach obchodów Roku Władysława Stanisława Reymonta wyświetlony zostanie aktorsko-animowany obraz "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów.

Gdynia Dzieciom to także spacery filmowe pod hasłem "Kamera na Gdynię! Filmowa wyprawa do śródmieścia Gdyni" oraz warsztaty scenopisarskie prowadzone przez scenarzystę Emila Płoszajskiego, podczas których uczestnicy będą rozwijać wyobraźnię i doskonalić umiejętność opowiadania historii.

Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka

Po raz czwarty na FPFF wręczone zostaną Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka - nominowanych jest aż sześć tytułów dla dzieci i młodzieży. Laureat wyłoniony zostanie głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona na Młodej Gali 26 września.

Filmy nominowane do nagrody Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka:

"Dziadku, wiejemy!", reżyseria: Olga Chajdas

"O psie, który jeździł koleją 2", reżyseria: Magdalena Nieć

"Orzełek Iggy", reżyseria: Bartek Kędzierski

"Oskar, Patka i złoto Bałtyku, reżyseria: Magdalena Nieć, Mariusz Palej

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka", reżyseria: Tomasz Jurkiewicz

"Skrzat. Nowy początek", reżyseria: Krzysztof Komander

Pokazy nominowanych filmów połączone ze spotkaniami z twórcami odbywać się będą w Kinie Helios. Nagroda Złote Lwiątka jest ufundowana przez Telewizję Polską. Partnerem nagrody Złote Lwiątka jest KGHM Polska Miedź.