50. FPFF w Gdyni. Znamy tytuły sekcji Polonica

"W roku jubileuszu 50-lecia festiwalu szczególnie ważne jest dla mnie podkreślanie międzynarodowych relacji polskiego kina. Współpraca naszych filmowców i filmowczyń z kolegami i koleżankami z zagranicy wybrzmiewa na festiwalu od lat – Polonica to przecież jedna z najstarszych naszych sekcji. Piątą dekadę zamykamy mocnym zestawem trzech wyrazistych filmów, które doskonale uzupełnią program gdyńskich konkursów" – podkreśla Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska.

I tak oto w sekcji zobaczymy francusko-polski film "Bądź wola moja" Julii Kowalski, herstorię dwudziestoletniej Nawojki, która marzy o ucieczce od surowej codzienności na rodzinnym gospodarstwie. Poznanie charyzmatycznej Sandry wyzwala w niej transowe wizje i tajemnicze moce – przekazane przez jej zmarłą matkę fatum.

Drugim filmem jest "Mama", izraelsko-polsko-włoski dramat o rozpadzie rodzinnych relacji i wyobcowaniu. Bohaterka – 50-letnia Mila – po 15 latach wraca z emigracji do domu, w którym nic nie jest takie, jak przed wyjazdem. Mila musi na nowo zdefiniować własną tożsamość.

Trzecim filmem jest autorska adaptacja prozy Brunona Schulza, "Sanatorium pod Klepsydrą według Braci Quay", hybryda animacji lalkowej i zdjęć aktorskich, która przenosi widza do fantastycznego świata na pograniczu życia i śmierci.

Lista filmów w sekcji Polonica

"Bądź wola moja", reżyseria: Julia Kowalski, w obsadzie Maria Wróbel, Wojciech Skibiński, Kuba Dyniewicz, Przemysław Przetrzelski, produkcja Magdalena Zimecka, Marta Krzeptowska, Karolina Panasiuk, muzyka Daniel Kowalski, efekty Wojtek Janiszewski

"Mama", reżyseria: Or Sinai, w obsadzie Katarzyna Łubik, Arkadiusz Jakubik, Jowita Budnik, Dominika Bednarczyk-Krzyżowska, kostiumy Aleksandra Mrozińska, scenografia Aleksandra Klemens, produkcja Aneta Zagórska, Patrycja Strzyżewska, Kamil Janik

"Sanatorium pod Klepsydrą według Braci Quay", reżyseria: Stephen Quay, Timothy Quay. Polonica: w obsadzie Tadeusz Janiszewski, Wioletta Kopańska, Andrzej Kłak, produkcja Izabela Kiszka-Hoflik

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.