50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: Pokazy specjalne

Pokazy specjalne: ważne filmy i spotkania z twórcami

Pokazy specjalne 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to w tym roku sześć wyjątkowych wydarzeń.

Pierwszym z nich jest przygotowany we współpracy z FIPRESCI pokaz dwóch pierwszych filmów Jerzego Skolimowskiego: "Rysopis" i "Walkower", poprzedzonych wprowadzeniem Michała Oleszczyka i Oli Salwy oraz seans najnowszego dzieła reżysera "IO" ze wstępem Oli Salwy. W trakcie festiwalu Jerzy Skolimowski otrzyma specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards, która upamiętnia 100-lecie tego najstarszego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia krytyki filmowej.

Reklama

Pod patronatem Europejskiej Akademii Filmowej odbędzie się pokaz pierwszego zdobywcy nagrody Akademii (wtedy pod nazwą Felix), czyli "Krótkiego filmu o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego, również laureata Wielkiej Nagrody Festiwalu "Złote Lwy Gdańskie". W ramach wydarzeniach odbędzie się spotkanie z Mirosławem Baką i Sławomirem Idziakiem.

W tym roku mija dziesiąta rocznica śmierci Marcina Wrony - reżysera filmowego, telewizyjnego i teatralnego, scenarzysty, producenta, wykładowcy. Jego studencki film "Człowiek magnes" zdobył wiele nagród na festiwalach na całym świecie. Potem powstały pełne metraże "Moja krew", "Chrzest" i ostatnie dzieło Wrony - film "Demon". W każdym z nich autor stawiał swoich bohaterów w sytuacjach bez wyjścia. Marcin Wrona zmarł tragicznie w 2015 roku podczas 40. FPFF w Gdyni. W tym roku pokazane zostaną dwa filmy reżysera - etiuda "Człowiek magnes" oraz "Demon". Pokazowi towarzyszyć będzie spotkanie-wspomnienie poświęcone Marcinowi Wronie, w którym wezmą udział twórcy i artyści, którzy z nim współpracowali: Paweł Maślona, Marcin Macuk i Katarzyna Warzecha.

Na 50. FPFF powróci Kino offowe w Gdyni za sprawą odnowionego cyfrowo filmu Jacka Borcucha "Kallafiorr", obwołanego polską "post-tarantinowską dogmą". Uważa się, że to pierwszy polski film niezależny, który trafił do szerokiej dystrybucji i otworzył w polskiej kinematografii erę offowych filmów. Od tego momentu zagościły też one na FPFF. Po seansie spotkanie z reżyserem poprowadzi Korek Bojanowski.

Wraz z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym zorganizowane zostanie Podwójne uderzenie. W ramach "podwójnego seansu" spotkają się tu ze sobą dwa filmy gangsterskie: "Vabank" Juliusza Machulskiego i "Żądło" George’a Roya Hilla. Seanse poprzedzi prelekcja filmoznawcy dra Miłosza Stelmacha, w ramach wydarzenia odbędzie się także spotkanie z Juliuszem Machulskim.

Z kolei we współpracy z Michałem Oleszczykiem i podcastem SpoilerMaster oraz Januszem Zaorskim zaprezentowane zostaną dwa filmy z nurtu chłopskiego, zrealizowane na podstawie prozy Edwarda Redlińskiego: "Konopielka" Witolda Leszczyńskiego i "Awans" Janusza Zaorskiego. Rok 2025 byłby rokiem 85. urodzin Edwarda Redlińskiego, wybitnego prozaika, który zmarł w czerwcu roku ubiegłego. Pokaz "Konopielki" poprzedzi wprowadzenie Michała Oleszczyka, natomiast po seansie "Awansu" odbędzie się rozmowa Michała Oleszczyka z reżyserem Januszem Zaorskim.

Zdjęcie Jan Machulski w filmie Juliusza Machulskiego "Vabank" (1981) / materiały prasowe

50. FPFF w Gdyni: program pokazów specjalnych

100 lat FIPRESCI

Pokaz filmów "Rysopis" i "Walkower", reżyseria: Jerzy Skolimowski - wprowadzenie Michał Oleszczyk i Ola Salwa

"IO", reżyseria: Jerzy Skolimowski - wprowadzenie Ola Salwa



Europejska Akademia Filmowa - Pierwsza nagroda

"Krótki film o zabijaniu", reżyseria: Krzysztof Kieślowski - wprowadzenie Ola Salwa, po filmie spotkanie z Mirosławem Baką i Sławomirem Idziakiem

Marcin Wrona - 10 lat później

Pokaz filmów "Człowiek magnes" i "Demon", reżyseria: Marcin Wrona - po filmach spotkanie z Pawłem Maśloną, Marcinem Macukiem i Katarzyną Warzechą, prowadzi Anita Skwara

Kino offowe w Gdyni

"Kallafiorr", reżyseria: Jacek Borcuch - po filmie spotkanie z reżyserem, prowadzi Korek Bojanowski



FINA: Podwójne uderzenie

"Vabank", reżyseria: Juliusz Machulski, "Żądło", reżyseria: George Roy Hill - po filmach spotkanie z Juliuszem Machulskim, prowadzi Miłosz Stelmach

Redliński x 2

"Konopielka", reżyseria: Witold Leszczyński - wprowadzenie Michała Oleszczyka

"Awans", reżyseria: Janusz Zaorski - po filmie spotkanie z Januszem Zaorskim, prowadzi Michał Oleszczyk. Partnerem SpoilerMaster

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni.