50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: Pierwsza tajemnica ujawniona

Plakat 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, autorstwa Oli Jasionowskiej opowiada o upływie czasu. Jest w nim i dynamika, i symboliczna klepsydra, i - być może - nieskończoność. Jest w nim także fabuła: filmowa bohaterka na rozdrożu, która ucieka, ale równie dobrze dociera do celu lub decyduje o kolejnym ruchu. Ta otwartość na interpretacje skrywa cel nadrzędny, którym jest wprowadzenie oglądających w atmosferę festiwalu filmowego.

Uciec od utartych skojarzeń

Jak mówi Ola Jasionowska: "Chciałam przedstawić najbardziej filmową i dynamiczną sytuację, jaką byłabym w stanie wyobrazić sobie i rozpoznać w statycznej formie, jaką jest plakat".

"Każdy z nas ma w pamięci scenę biegu lub ucieczki filmowej bohaterki i właśnie to wspólne wspomnienie starałam się tu uchwycić. W zeszłorocznym plakacie zarówno miejsce akcji (orłowski klif), jak i kolory projektu (morze i słońce) miały jednoznacznie zabrać widza do Gdyni, choć wiedziałam i rozmawiałyśmy o tym z twórczyniami festiwalu, że takie oczywiste rozwiązanie nie było ich pierwszym wyborem. To zrozumiałe, że na plakacie filmowym nie chcemy kolejnej szpuli filmowej wyrzuconej przez fale na brzeg" - dodaje graficzka i ilustratorka.



Tegoroczny plakat ucieka od utartych skojarzeń, typowych obrazów i festiwalowych rekwizytów. Nie jest jednak pozbawiony odwołań do gdyńskiej tożsamości festiwalu.

Zdjęcie Tak prezentuje się plakat autorstwa Oli Jasionowskiej / materiały prasowe

"Klatka schodowa z zaokrągloną balustradą, strzeliste okno - to wszystko ukłon w stronę gdyńskiego modernizmu. Oszczędna paleta i minimalizm postaci mają temu obrazowi po prostu nie przeszkadzać, po to byśmy mogli sami nadać tej historii cechę dramatu, komedii lub zobaczyć w niej scenę z filmu, który nas poruszył czy nawet przestraszył. Mam nadzieję, że przez te niedookreślenia udało nam się stworzyć plakat, który choć trochę rezonuje z czymś tak wielowarstwowym i dynamicznym jak film" - uzupełnia Ola Jasionowska.



"A stonowana, elegancka kolorystyka idealnie pasuje do tegorocznego jubileuszu. W tym roku szczególnie przywołujemy minione dekady festiwalu. Ale też, jak nasza bohaterka, patrzymy w przyszłość, na świat za oknem, tę szeroką przestrzeń, której się domyślamy" - podkreślają organizatorzy.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni.