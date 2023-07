W kinie jak w saunie

Kiedy zobaczyłem rozgrzaną prażącym słońcem gigantyczną kolejkę przed inaugurującym festiwal uroczystym pokazem "Opadających liści" , zrozumiałem, że seans filmu Akiego Kaurismäkiego będzie nie lada fizycznym wyzwaniem. Wiedzieli to też organizatorzy imprezy, każdemu z wchodzących do zaaranżowanego pod gigantycznym namiotem festiwalowego kina We Love Cinema wręczając wachlarz z logiem jednego z medialnych patronów Dwóch Brzegów . Jeszcze większym wzięciem cieszyły się butelki i puszki wody mineralnej, rozdawanej festiwalowiczom przez jednego z partnerów imprezy.

Dyrektorka festiwalu Grażyna Torbicka zażartowała, że gdyby wiedziała, w jakich warunkach przyjdzie widzom oglądać inaugurujący imprezę seans, wybrałaby na film otwarcia dokument "Siostrzeństwo świętej sauny". Nikt jednak nie narzekał, wszyscy widzowie cieszyli się raczej, że kolejna edycja Dwóch Brzegów w ogóle doszła do skutku. Burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski wyznał wcześniej wprost, że przyszłość festiwalu wisiała w ubiegłym roku na włosku, prezes organizującego imprezę Stowarzyszenia Dwa Brzegi Andrzej Łyszczarz poskarżył się zaś, że udział środków publicznych w budżecie festiwalu skurczył się do zaledwie 8 procent.

Tegoroczny falstart (impreza otwarcia rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem) przyjmujemy więc z dobrodziejstwem inwentarza. Specyfiką Dwóch Brzegów jest przecież zarówno nierozerwalny związek zarówno z miejscowym genius loci, jak i pozbawiony pośpiechu rytm festiwalowego dnia. Czas w Kazimierzu Dolnym płynie przecież wolniej, nikomu się nie spieszy, a festiwalowe obiekty są integralną częścią miejskiego krajobrazu - plenerowe pokazy filmów odbywają się zarówno na Zamku, jak na Małym Rynku. Wszystko to sprawia, że techniczne aspekty filmowych pokazów schodzą na dalszy plan, ważniejszy jest tu klimat seansu. No i oczywiście same filmy.

"Opadające liście": Talerz, nóż i widelec

Grażyna Torbicka wyznała, że wybór "Opadających liści" Akiego Kaurismäkiego na film otwarcia imprezy był jej pomysłem - obraz ten zachwycił ją podczas tegorocznej edycji festiwalu w Cannes (tak samo zresztą jak jurorów, którzy przyznali mu specjalną nagrodę). Kino fińskiego reżysera nie jest jednak propozycją dla każdego widza - to zanurzona w kinofilskiej stylizacji mieszanka klasycznego, nieco anachronicznego melodramatu i charakteryzującej się chłodnym humorem nieoczywistej komedii.

Jak w całej w dotychczasowej twórczości Kaurismaki opowiada nam klasycznie prostą historię zwyczajnych do granic możliwości ludzi z marginesu. Ona (Alma Pöysti) jest żyjącą samotnie pracownicą supermarketu, on (Jussi Vatanen) - mającym problem z alkoholem robotnikiem budowlanym. Zanim oboje stracą pracę, spotykają się przypadkiem w... barze karaoke (piosenki w filmach Kaurismakiego stanowią nieodłączny element fabuły). To będzie jednak dopiero początek długiej drogi otwarcia się na drugiego człowieka.

Bohaterowie Kaurismäkiego, jak zwykle, mają pospolite twarze i są małomówni. Proste gesty, proste słowa. O tym, że oglądamy jednak film, a nie kawałek rzeczywistości, fiński reżyser przypomina nam raz po raz kinofilskimi wtrętami. Niektóre są nieco naiwne, jak imię Chaplin, które wybiera dla psa główna bohaterka, inne nad wyraz demonstracyjne - jak plakat "Rocco i jego braci" na ścianie jednego z barów. Najlepsze są jednak bliskie sucharom żarty, kiedy zakochani wybierają się do kina na "Truposze nie umierają" Jima Jarsmuscha - słyszymy, jak wychodzący z seansu mężczyźni porównują ten film do... "Dziennika wiejskiego proboszcza" Roberta Bressona i "Amatorskiego gangu" Godarda.