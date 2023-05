I choć projekcję zwieńczyła burza oklasków, a pierwsze recenzje są niezwykle entuzjastyczne, dało się wczoraj słyszeć w festiwalowym pałacu, w bardzo wielu językach stwierdzenie: "za długi". Martin Scorsese nie bierze jeńców, bo zaserwował nam blisko trzyipółgodzinne widowisko. Choć akurat w jego przypadku do takich metraży powinniśmy być przyzwyczajeni. Tym, co najbardziej ujęło mnie jeszcze przed samą projekcją, był fakt, że wszyscy szczęśliwcy, którzy się na nią dostali, traktowali seans jak prawdziwe święto. Może zabrzmi to nieco patetycznie, ale czuć było, jak ważną rolę Scorsese odegrał w historii kina.

Reklama

To, czy "Killers of the Flower Moon " jest filmem za długim, jest kwestią względną, niemniej rozumiem, z czego te wątpliwości mogą wynikać. Scorsese, przynajmniej w swoich najważniejszych filmach, przyzwyczaił do szybkiego tempa, a już na pewno do tego, że każde chwilowe uspokojenie akcji odbije sobie zaraz z nawiązką. Tutaj tego nie ma, akcja rozwija się raczej niespiesznie, niezależnie od tego, czy w danym momencie ktoś z kimś rozmawia czy do kogoś strzela.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Killers of the Flower Moon" [trailer] materiały prasowe

Tych ostatnich scen jest sporo, lokując nowy film Scorsese gdzieś między westernem a kinem gangsterskim. Co nie powinno specjalnie dziwić, biorąc pod uwagę temat, jaki w "Killers of the Flower Moon" podjął amerykański reżyser. A jest to historia oparta na książce "Czas krwawego księżyca" autorstwa Davida Granna, poświęconej narodzinom FBI oraz serii morderstw popełnionych w latach XX w. Oklahomie na Indianach z plemienia Osagów. Związane one były z odkrytymi przez nich złożami ropy naftowej, co w jednej chwili całkowicie odmieniło los rdzennych mieszkańców tych terenów i uczyniło z nich bogaczy na skalę kraju. Scorsese, do spółki z współscenarzystom Erikiem Rothem, o FBI ledwie wspomina, skupi się za to na tej drugiej kwestii.