W "Asteroid City" , nowym filmie Wesa Andersona , który był najbardziej oczekiwanym spośród konkursowych tytułów tegorocznej edycji festiwalu w Cannes, na dobrą sprawę jest wszystko to, co tak dobrze znamy z jego dotychczasowej twórczości. Niepodrabialny wizualny koncept (choć już nie tak oszałamiający jak w "The Grand Budapest Hotel" z 2014 roku), bardzo intensywna kolorystyka, sporo absurdalnego poczucia humoru i nieprawdopodobna obsada, która mogłaby posłużyć za dość długą wyliczankę. Niczym w scenie, gdzie młodzi bohaterowie "Asteroid City" urządzają sobie zabawę polegającą na powtarzaniu na głos kolejnych znanych postaci i dodawaniu co rusz przez każdego kolejnej.

