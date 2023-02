Kamera skierowana jest przede wszystkim na Skarsgårda, jednak show skrada Mia Goth w roli wodzącej na pokuszenie Gabi. Podczas ostatniego weneckiego festiwalu można było podziwiać ją w zjawiskowym "Pearl" Ti Westa, teraz stworzyła kolejną nietuzinkową kreację. Zresztą przyglądając się jej filmografii, jestem pod wrażeniem oryginalnych, a przy tym mocno ryzykownych wyborów, na jakie się decyduje. Co powoduje, że trzydziestoletnia brytyjska aktorka to obecnie jedno z najciekawszych nazwisk w branży.

Najbardziej szokujący film roku? Widzowie opuszczali salę kinową

Brutalna poetyka "Infinity Pool" sprawia, że jest to film zdecydowanie nie dla wszystkich. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Dowód przyszedł bardzo szybko, bo podczas projekcji, w której brałem udział, ze szczelnie wypełnionej sali w trakcie seansu wyszło kilkadziesiąt osób. I trudno im się dziwić, gdyż to film dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach. Kontrowersyjny, obrazoburczy, ale intrygujący i ciekawy. Mówi się, że będzie to najbardziej szokujący film roku. Odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że za nami dopiero dwa miesiące, ale nie ma co ukrywać, że w tej kategorii z pewnością znajdzie się w czołówce. Ojciec Brandona z pewnością będzie dumny.

"Infinity Pool", reż. Brandon Cronenberg (2023); Kanada, Chorwacja, Węgry