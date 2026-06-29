"Tamte dni, tamte noce" (2017)

"Tamte dni, tamte noce" to niemal dwugodzinna podróż do miejsca, w którym lato zdaje się nie mieć końca. Północne Włochy lat 80. zachwycają skąpanym w słońcu krajobrazem, kamiennymi willami, leniwymi popołudniami, rowerowymi przejażdżkami między miasteczkami i niespiesznym rytmem życia. Ale to nie tylko piękna pocztówka. To subtelna, pełna emocji opowieść o pierwszej miłości, dojrzewaniu i ulotności chwil, które zostają z nami na zawsze. Włochy nie są tu jedynie tłem - stają się jednym z głównych bohaterów. Przypomnijmy, że to jeden z pierwszych filmów Chalameta, którymi zachwycił świat. Występuje tam z Armie Hammerem, Michaelem Stuhlbargiem i Esther Garrel.

"Jedz, módl się, kochaj" (2010)

Połączenie Włoch i Julii Roberts? Trudno o lepszy duet na filmowy wieczór! "Jedz, módl się, kochaj" to ciepła, inspirująca historia o odnajdywaniu siebie i odwadze do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Charyzma Julii Roberts sprawia, że łatwo kibicować jej bohaterce. To idealny seans dla każdego, kto po prostu chce na dwie godziny przenieść się do świata pełnego słońca, dobrego jedzenia i optymizmu oraz zobaczyć scenę w kultowej pizzerii L'antica Pizzeria Da Michele w Neapolu.

"Jedz, módl się, kochaj" East News East News

"Utalentowany pan Ripley" (1999)

"Utalentowany pan Ripley" opowiada o młodym oszuście, który wyjeżdża do Włoch, by namówić bogatego Dickiego Greenleafa do powrotu do Stanów Zjednoczonych. Zafascynowany luksusowym życiem Dickiego, Tom stopniowo zaczyna obsesyjnie pragnąć przejąć jego tożsamość. W tym psychologicznym thrillerze Włochy to kraj piękna, beztroski i luksusu - pełne słońca, malowniczych nadmorskich miasteczek, eleganckich kawiarni i wyrafinowanego stylu życia. Coś dla fanów ślicznych pocztówek znad morza!

"Rzymskie wakacje" (1953)

Filmowy klasyk, który zachwyca zarówno jako ponadczasowa komedia romantyczna, jak i jeden z najpiękniejszych filmowych listów miłosnych do Rzymu. Młoda księżniczka, grana przez Audrey Hepburn, na jeden dzień ucieka od dworskich obowiązków i odkrywa uroki miasta w towarzystwie amerykańskiego dziennikarza, granego przez Gregory'ego Pecka. Jeśli kochasz Włochy i Audrey Hepburn, trudno o lepszy wybór - film urzeka klimatem Rzymu, lekkością i humorem.

"Rzymskie wakacje" NZ/Collection Christophel/East News East News

"Nienasyceni" (2015)

Zmysłowy, psychologiczny dramat osadzony na malowniczej wyspie Pantelleria we Włoszech, gdzie para - rockowa gwiazda Marianne (Tilda Swinton) i jej partner Paul (Matthias Schoenaerts) - próbuje spokojnie odpocząć po życiowych turbulencjach. Ich wakacyjny azyl zostaje jednak zakłócony przez niespodziewaną wizytę dawnego kochanka Marianne, charyzmatycznego i nieprzewidywalnego Harry'ego (Ralph Fiennes), który przyjeżdża z córką Pen. Pod powierzchnią letniego słońca i pięknych krajobrazów narasta napięcie, które stopniowo rozsadza relacje między bohaterami.

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