Wciągają od pierwszej minuty. Najlepsze filmy o przetrwaniu na Netfliksie

"Nigdzie"

Klaustrofobiczny i emocjonalny hiszpański survival, w którym ciężarna kobieta o imieniu Mia ucieka z ogarniętego totalitaryzmem kraju. Zostaje odcięta od świata w dryfującym na morzu, zniszczonym kontenerze towarowym. Zmaga się z samotnością, brakiem wody, żywności oraz trudem rodzenia dziecka. W rolach głównych wystąpili Anna Castillo i Tamar Novas, a reżyserem filmu jest Alberta Pintó.

"Głębia strachu"

"Głębia strachu" FOX East News

Głęboko pod powierzchnią oceanu dochodzi do katastrofy, która zamienia nowoczesną stację badawczą w stalową pułapkę bez wyjścia. Norah i zespół ocalałych muszą poruszać się w całkowitej ciemności, przy rosnącym braku tlenu i świadomości, że nie są tam sami. Każda próba dotarcia do kapsuł ratunkowych oznacza przejście przez zalane, niszczone ciśnieniem korytarze i konfrontację z czymś, co nie powinno istnieć na takich głębokościach. W filmie oglądamy świetne występy Kristen Stewart i Vincenta Cassela.

"Platforma"

"Platforma" stała się jednym z największych niespodziewanych hitów Netfliksa, szybko zdobywając globalną popularność po premierze. Hiszpański thriller science fiction o dystopijnym więzieniu, w którym jedzenie trafia na kolejne poziomy pionowej struktury, przyciągnął widzów prostotą pomysłu i mocnym komentarzem społecznym. Za kamerą stanął Galdera Gaztelu-Urrutii.

"Śnieżne bractwo"

"Śnieżne bractwo" Netflix materiały prasowe

"Śnieżne bractwo" to poruszający dramat oparty na jednej z najbardziej niewiarygodnych prawdziwych historii XX wieku. Film opowiada o katastrofie lotniczej z 1972 roku, kiedy samolot z urugwajską drużyną rugby na pokładzie rozbił się wysoko w Andach. Z 45 pasażerów przeżyło zaledwie 29 - a przed nimi była walka nie tylko z zimnem, głodem i wysokością, ale też z własnymi granicami.

"Nie patrz w dół"

W filmie w rolach głównych wystąpiły Grace Caroline Currey oraz Virginia Gardner. Produkcja w reżyserii Scotta Manna opowiada historię dwóch przyjaciółek, które po osobistej tragedii postanawiają zmierzyć się ze swoim lękiem i wspinają się na opuszczoną, ponad 600-metrową wieżę radiową na środku pustkowia. To, co miało być chwilą katharsis i przygody, szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy konstrukcja ulega uszkodzeniu, a bohaterki zostają odcięte od świata bez możliwości zejścia na dół.

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